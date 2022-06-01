Санкции против российской нефти бьют по евроэкономике и укрепляют рубль

Запрет на поставки российской нефти в ЕС морским трансопоротом, предусмотренный так называемым шестым пакетом санкций, крайне негативно отразится на европейской экономике.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

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«Запрет может коснуться от двух третей до трех четвертей экспорта российской нефти в Европу. Поставки морским транспортом в ЕС из РФ составляли в 2021 году боле 1,5 млн баррелей в сутки. Цена отказа от российской нефти для Европы будет крайне высока.

Прогноз роста ВВП Германии в 2022 году уже, еще до официального введения эмбарго, снижен с 4,8 до 2,7%, а инфляция прогнозируется на уровне 6,1%. А британская Financial Times предрекла Германии «худший экономический кризис со времен Второй мировой войны». Поскольку ФРГ — лидер европейской экономики, она неизбежно утянет за собой и все другие страны ЕС», – сказал аналитик «Известиям».