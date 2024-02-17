Санкции «работают». Европа получила эффект бумеранга
Ушёл из жизни один из предлогов, под которым пытались остановить строительство «Северных потоков». Помните? Меркель угрожала остановкой строительства, если… уже и не вспомнить, что именно должно было произойти с новопреставленным.
Смешной повод. Потом были санкции из-за того, что Россия была вынуждена ответить превентивным ударом на явно готовящееся вторжение в Республики Донбасса. И всё это – непреклонная воля Вашингтона, стремящегося довести экономику партнёра-конкурента – Евросоюза, до деиндустриализации.
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Санкций показалось мало. Так как замерзающая Европа могла взбунтоваться, и к власти, где-нибудь, а потом всё чаще, могли прийти евроскептики и украиноскептики.
Было решено подорвать «Потоки». Теперь, хоть демонстрации, хоть смены режимов – не помогут. Ремонт будет стоить и дорого, и времени отнимет много. Но об этом и речи нет, пока сюжетная линия с конфликтом на Украине не доведена до какого-нибудь финала. Ведь одна из четырёх веток могла бы работать. Но европейская гордость, протезированная американскими требованиями, не позволяет.
В условиях современного капитализма борьба идёт даже за размеры банковской комиссии по операциям, за доли процентов снижения себестоимости продукции или ставок по кредитам и депозитам.
Но после отказа от российских углеводородов, поставляемых по долгосрочным контрактам, по стабильным и, как оказалось – очень умеренным ценам (если по контрактам, а не на спотовом рынке), всё изменилось. Пришлось переходить к «молекулам свободы» – СПГ из США. Примерно к августу 2022 года разница в цене на газ – на внутреннем американском рынке и поставляемом в Европу была семикратной. Не в 7%, а в 7 раз. К тому же, американский СПГ оказался не таким уж экологически чистым. Грета Тумберг, ты где?
Да, разница сейчас сократилась, но колоссальный разрыв остается.
Европа решила сокращать потребление газа. И это удалось. В 2022 году – на 10%, в 2023 – ещё на 6%. Сократили вместе с производством. Сократили целые отрасли экономики – металлургию, химическую промышленность. Сократили реальные доходы населения.
И этот процесс только набирает силу.
Рыба ищет – где глубже, человек – где лучше, а бизнес – где дешевле энергия. И пошел бизнес в США и снова – в Китай.
Гендиректор второго крупнейшего сталелитейного концерна ФРГ Salzgitter Гуннар Грёблер уже летом прошлого года предупреждал: Германию ждет деиндустриализация в случае, если компании страны продолжат выводить свое производство за рубеж.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил: «Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста».
По данным издания Paritätischer Armutsbericht, к середине прошлого года, в Германии около 14 миллионов человек относились к категории бедных.
Но, пока пазлы в головах немецких и других европейских избирателей не складываются в единую картину. Пока не могут отследить причинно-следственные связи и понять: причина многих бед – надуманные поводы поддержки Украины => участие в антироссийских санкциях => отказ от сотрудничества с Россией и, что самое важное – отказ от российских поставок газа (нефти, угля и пр.) => переход на американский СПГ => рост себестоимости продукции => потеря конкурентоспособности экономики => падение доходов и снижение уровня жизни.
Но, сочувствовать им не получается. Пусть куют своё счастье сами. Молоты могут купить в Китае, свои уже не производят.
Спасибо!
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