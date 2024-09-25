«Санкции работают»: «Газпром» расширяет свое присутствие на рынке электроэнергии Румынии

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Компания NIS Petrol SRL, косвенно контролируемая российским концерном «Газпром», станет поставщиком электроэнергии на румынский рынок по решению Национального органа по регулированию энергетики (НАРЭ).

Об этом сообщает румынское информационное агентство HotNews.ro.

Согласно данным агентства, регулирующий комитет НАРЭ во вторник одобрил выдачу лицензии на деятельность по поставке электроэнергии компании “NIS Petrol” SRL, которая управляет заправочными станциями «Газпрома» в Румынии.

Компания принадлежит сербской группе NIS (Naftna Industrija Srbije), в которой «Газпром» является мажоритарным акционером, российскому газовому гиганту напрямую принадлежит 6%, а еще 50% – через дочернюю компанию «Газпром нефть». Правительству Сербии принадлежит 30% акций, а остальные 14% принадлежат другим акционерам.

В прошлом году группа NIS зафиксировала выручку более 3,9 миллиарда долларов и прибыль около 421 миллиона долларов. “NIS Petrol” SRL работает на топливном рынке Румынии уже 13 лет. Согласно годовому отчету за 2023 год, компания владела 19 АЗС в Румынии (все под брендом «Газпром»), имея долю на топливном рынке 0,5%, а на розничном рынке — 0,7%. “NIS Petrol” имеет на территории Румынии шесть нефтегазовых периметров, все со статусом оператора, писал Profit.ro в июне 2023 года.

В 2019 году “NIS a.d. Serbia” (компания, владеющая нефтеперерабатывающими заводами Панчево и Нови-Сад на территории Сербии) заключила контракт с оператором национальной системы транспортировки сырой нефти и конденсата “Conpet”, целью которого является транспортировка по железной дороге до границы с Сербией сырой нефти, добываемой румынским дочерним предприятием с концессионных площадей на западе Румынии.