Санкции: Россия выдержала лишь первый натиск

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Санкциям не удалось обрушить экономику России, тем не менее они нанесли ощутимый удар по РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

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«Сложнее других пришлось сырьевой сфере, автопрому (резко поредела товарная номенклатура), авиационному сектору, где Запад имел наибольшую долю присутствия. Тот же пассажирский «Суперджет» собирался в значительной степени из импортных деталей. А российский среднемагистральный самолет МС-21, технология сборки которого намного меньше зависит от зарубежных поставщиков, запустят в серийное производство только лет через пять. Пострадала также электронная индустрия, которая осталась без элементной базы — серверов, компьютеров, запчастей. Тяжелым ударом по экономике и финансовой системе оказался и арест международных резервов ЦБ. В результате ВВП упал по итогам года на 2,1% (что не так уж и много). Реальные доходы сначала резко просели, а затем, к декабрю 2022 года восстановились почти до уровня 2021-го», – сказал Зубец «Московскому комсомольцу».

При этом он говорит, что потери для населения незначительны.

«Скажем, товарный ассортимент в сетевых продмаркетах удалось удержать на очень хорошем уровне: убыль исчисляется единицами процентов. Первый натиск экономика выдержала, но надо понимать, что санкции — это надолго. Каждая отдельно взятая санкционная мера не представляет серьезной проблемы, но вот в совокупности эта «тактика мелких порезов» действует на экономику губительно. Накапливаются общие диспропорции, растет нагрузка на бизнес и производство. Судить о долгосрочных последствиях сейчас сложно, картина окончательно прояснится года через три-четыре. Очевидно также, что без действенной поддержки таких стран, как Китай, Индия и Турция мы едва ли смогли бы противостоять санкциям», – резюмировал экономист.

В свою очередь финансовый аналитик Михаил Беляев указывает на две фазы, когда российская экономика совершенно по-разному.

«С конца февраля по октябрь все шло очень неплохо. Во-первых, удалось найти способы обойти санкции по импорту и заполнить те ниши, которые закрывались зарубежными (в основном европейскими) поставщиками. Во-вторых, удалось найти альтернативных покупателей российского сырья. Плюс правительство провело мероприятия по поддержке бизнеса. Но с октября-ноября и по сегодняшний день мы наблюдаем очевидное торможение экономических процессов. Главным индикатором этого стало последовательное ослабление рубля по отношению к западным валютам. Если говорить об отдельных отраслях, то пострадали, прежде всего, туризм, авиаперелеты, автопром», – отметил Беляев.