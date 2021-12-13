«Санкции Россию не берут» – беглый либерал Киселёв о невозможности революции в РФ

Россию не остановят никакие санкции Запада – их не боится ни руководство страны, ни население.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил осевший на Украине бывший российский либеральный пропагандист Евгений Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Киселева, повторившего избитые штампы о «дворцах Путина», – в России в обозримом будущем невозможны никакие революции и внутренние волнения.

«Кто-то сказал, что Путин не может рисковать санкциями и, соответственно, не может рисковать войной против Украины. Ну, вы знаете, да, санкции. Некоторые говорят: «Ой-ой, сейчас Россию отключат от системы SWIFT – и все, путинскому режиму придет кирдык». Ничего подобного. SWIFT – это всего лишь система коммуникаций между банками, находящимися в разных концах света.

Отключение от системы SWIFT всего-навсего будет означать для российских банков то, что они не смогут быстро делать денежные переводы. Но существуют разные другие способы коммуникации. Письмо можно послать в банк с тем или иным распоряжением, можно по факсу, телеграмму послать. Разные способы коммуникации…

Беда в том, что есть высокая доля риска, что Путин не испугается санкций. Он и его друзья сказочно богаты, у них есть все, и это все в значительной мере находится на территории России. Там у них тоже есть дворцы, виллы, дачи, охотничьи угодья. Ну да, конечно, такого климата, как на Лазурном берегу, в России почти что нет. Маленький участок земли на черноморском побережье Кавказа – Сочи и окрестности, но ничего, переживут, будут развивать какие-нибудь рекреационные зоны в Калининградской области, на Финском заливе тоже неплохо, дальневосточное побережье России в окрестностях Владивостока.

Как-нибудь решат проблему морских теплых курортов… Я не думаю, что из-за того, что еще на несколько процентов в результате снизится уровень реальных доходов российских граждан, что они из-за этого пойдут революцию делать. Я не верю, во всяком случае, в то, что там возможны в ближайшее время революции», – заявил Киселев.