«Санкции, санкции и ещё раз санкции!» – Подоляк набросился на Кара-Мурзу, Пивоварова и Яшина

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Переданные Западу по обмену российские либералы боятся, что власть в Кремле рухнет – и их беззаботная диссидентская жизнь в эмиграции закончится.

Об этом в интервью «Delfi Литва» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Санкции, санкции и ещё раз санкции. Это единственный путь. Нет никаких санкций конкретно по отношению только к простым мифическим россиянам. Нет никаких мифических простых россиян. Фундаментально воюет сегодня государство Россия со своим полным составом населения. Практически все, за исключением 3-5% населения, поддерживают войну. Все эти 95% принимают непосредственное участие в войне – либо финансируют войну, либо непосредственно подписывают контракты, либо участвуют в военных производствах, либо в качестве полезных идиотов активно промоутируют добровольно «убей украинца» и т.д., и т.п.», – вещал Подоляк.

Он откровенно наехал на обменянных российских либералов-иноагентов.

«С удивлением узнал, что Кара-Мурза, Пивоваров и Яшин, имея определённое отношение к историческому образованию, не имели возможность ознакомиться с фундаментальной истиной, очень простой. Любой тоталитарный или авторитарный режим, который ведёт внешнюю войну, если эту войну выигрывает, он только укрепляется. Если он эту войну проигрывает, эрозийные процессы ускоряются, и появляется шанс на трансформацию политической системы. У меня потрясающее непонимание, диссонанс. Вы заинтересованы в том, чтобы Путин не проиграл войну, и соответственно, чтобы вы диссидентствовали где-то в Берлине, раз в три месяца проводили пресс-конференции о том, как правильно вести диссидентскую работу, или что? Или альманах «Метрополь» нужно реанимировать и издавать? Или переговорить с Твардовским и запустить на несколько лет работу журнала «Новый мир»? Что хотят? Я не могу понять», – пытался умничать советник Ермака.