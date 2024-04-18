Несмотря на войну и санкции, российская армия становится всё многочисленнее и могущественнее.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил сотрудник Либертарианского института Коннор Фримен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вооружённые силы России на 15% больше, чем они были до начала вторжения. Они находятся на пути к тому, чтобы стать крупнейшими Вооружёнными силами на всём европейском континенте. Они более смертоносны и сильны, чем когда-либо.

Россия практически полностью восстановила свои Вооружённые силы. По словам представителей ВС США и Госдепартамента, любой ущерб, который был нанесён, практически незначителен. А тем временем они полностью превзошли весь альянс НАТО по производству артиллерии, по меньшей мере, в три раза», – подчеркнул эксперт.