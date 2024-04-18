«Санкции сдулись, ВС РФ сильнее чем когда-либо» – эксперт из США
Несмотря на войну и санкции, российская армия становится всё многочисленнее и могущественнее.
Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил сотрудник Либертарианского института Коннор Фримен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вооружённые силы России на 15% больше, чем они были до начала вторжения. Они находятся на пути к тому, чтобы стать крупнейшими Вооружёнными силами на всём европейском континенте. Они более смертоносны и сильны, чем когда-либо.
Россия практически полностью восстановила свои Вооружённые силы. По словам представителей ВС США и Госдепартамента, любой ущерб, который был нанесён, практически незначителен. А тем временем они полностью превзошли весь альянс НАТО по производству артиллерии, по меньшей мере, в три раза», – подчеркнул эксперт.
Он отметил, что русофобские истерики европейских политиков только подтверждают плачевное положение Украины и НАТО.
«Поэтому мы слышим всё больше разговоров от европейских ястребов, таких как Макрон, который заявляет об отправке войск на Украину. Вы бы делали это, если бы думали, что война полностью проиграна, и что украинский режим находится на грани краха», – добавил Фридмен.
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