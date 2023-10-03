«Санкции совсем не работают против армии России» – украинский авиаэксперт

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Западные санкции не смогли отрезать Россию от глобального рынка, и Москва продолжает закупать – как запчасти для самолётов, так и БПЛА.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Константин Криволап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глобальный рынок [для России] закрыть невозможно. Мы видим это по санкциям, по запчастям к российским самолётам, которые они украли у лизинговых компаний, собственные самолёты они выкупили. Смета растёт, но запчасти они везут, потому что они необходимы. Срываются рейсы, горят двигатели, но всё равно они продолжат летать», – присочинил эксперт.

Криволам возмутился, что Россия может позволить себе закупать дроны сотнями и тысячами, в то время как Киев практически не выделяет на это средств.

«Был огромный спрос на дроны. Рассказывают, что Россия скупала всё что могла, «Мавики» и другие дроны, везли их просто караванами, фуры шли одна за другой. И со своим волонтёрским движением они смогли довольно много купить. У нас таких ресурсов не было, дроны закупались практически поштучно. Партия в десять дронов считалась большой. У нас не хватает военного бюджета, мы практически не тратимся на дроны. Они закупаются в основном за волонтёрские средства», – подытожил он.