Санкции сработали? Ахметов оставил Ляшко и возвращается к Медведчуку

01.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Ориентирующаяся на олигарха Рината Ахметова часть «Оппозиционного блока», многие представители которой ранее попали в санкционный список РФ, отказавшись от единого похода на президентские выборы с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко, похоже, все же будет вынуждена пойти на парламентские выборы единым списком.

Такие данные в эфире канала «ГлавНовости» озвучил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Второе место (после «Слуги народа» – ред.) – «Оппозиционная платформа», поглощающая «Оппоблок». Там происходят достаточно интересные вещи. Как я понимаю, Ахметов возвращается на условиях Медведчука. Одним из этих условий является прекращение финансирования «Радикальной партии» и её информационной поддержки, и мы уже увидели, что жёстко было поставлено условие прекратить финансировать этих русофобов Ляшко», – сказал Золотарёв.

По его данным, в объединение не попадёт Евгений Мураев.

«Мураев. Отношение Медведчука крайне негативное, и скорее всего, 99 процентов, в списке объединённой платформы с «Оппоблоком» мы его не увидим. Возможно, останутся Вилкул-Новинский, но Мураева не будет», – заявил эксперт.

Золотарёв уточнил, что, хотя экс-«регионалы» и могут претендовать на второе место по итогам выборов в Верховную Раду, однако вряд получат максимальное из возможных в нынешней ситуации число голосов.

Политтехнолог пояснил это конфликтами Медведчука с частью элит Юго-Востока, а также его негативным опытом по провалу других проектов, ориентировавшихся на русскоязычный электорат.

«Мне кажется, эта политическая сила не возьмёт, сколько могла бы взять. Хотя бы потому что в бело-голубом сегменте отнюдь не всем нравится фигура Медведчука. Тем более, он умеет так подобрать команду, что они превращают в оппонентов даже тех, кто изначально настроен нейтрально, сдержано или даже позитивно», – добавил Золотарёв.