Санкции США против санаториев Крыма обернулись «зрадой»

10.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Создаётся ощущение, что последний пакет американских санкций против России (который включает в «черный список» ряд санаториев Крыма) президент США Дональд Трамп вводил «для галочки».

Об этом в эфире «Ukrlife.TV» заявил украинский политический эксперт Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти санкции – это игра. Трамп не оставляет надежд всё-таки заручиться нейтралитетом или какой-то поддержкой России против Китая. Трамп гнёт свою линию против Китая и таких компромиссных ограничений против России.

Дело в том, что у них по циклу (в США – ред.) подошло время ввода санкций, но то, что ввели – несколько пансионатов в Крыму – это смешно. С точки зрения даже крымской экономики, это очень немного, а для российской – это «отряд не заметил потери бойца», – отметил Джангиров.

«Да, есть нюансы, оно звучит как-то – «очередной пакет санкций», но они минимальные, зато отчитались – санкции введены. Зато параллельно они ведут переговоры о возможности, например, освоения арктических нефтегазовых рождений с американскими компаниями», – добавил политолог.