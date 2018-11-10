//exit;
10.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Крым, Россия, США, Украина
Просмотров:

Санкции США против санаториев Крыма обернулись «зрадой»

Создаётся ощущение, что последний пакет американских санкций против России (который включает в «черный список» ряд санаториев Крыма) президент США Дональд Трамп вводил «для галочки».

Об этом в эфире «Ukrlife.TV» заявил украинский политический эксперт Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Эти санкции – это игра. Трамп не оставляет надежд всё-таки заручиться нейтралитетом или какой-то поддержкой России против Китая. Трамп гнёт свою линию против Китая и таких компромиссных ограничений против России.

Дело в том, что у них по циклу (в США – ред.) подошло время ввода санкций, но то, что ввели – несколько пансионатов в Крыму – это смешно. С точки зрения даже крымской экономики, это очень немного, а для российской – это «отряд не заметил потери бойца», – отметил Джангиров.

«Да, есть нюансы, оно звучит как-то – «очередной пакет санкций», но они минимальные, зато отчитались – санкции введены. Зато параллельно они ведут переговоры о возможности, например, освоения арктических нефтегазовых рождений с американскими компаниями», – добавил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть