Санкции США заставляют мир отказываться от доллара

03.06.2021, Киев, Игорь Петров

Разные страны мира постепенно отказываются от доллара США в расчетах, и санкции США только ускоряют этот процесс в странах, против которых они вводятся.

Об этом на Международном экономическом форуме-2021 заявил Владимир Колычев, заместитель министра финансов Российской Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страны которые подвергаются санкциям, быстрее проходят эту эволюцию. В этом плане основное стратегическое направление, которое правительство совместно с центральным банком видит – это постепенный уход от использования такой инфраструктуры. В первую очередь, это касается расчётов по внешней торговле международным рынком капитала.

Здесь роль правительства, скорее, стимулирующая, потому что экономические агенты и сами прекрасно понимают, что использовать доллар в расчетах уже небезопасно, лучше переходить на национальные валюты. Контроль государства – где-то подстроить регуляторику, где-то придать какой-то импульс. Один из примеров – регуляторика валютного контроля. Один из примеров импульса – за последние несколько лет у нас практически все крупнейшие компании энергетического сектора с государственным участием перешли на расчеты в национальных валютах с соответствующим контрагентами – с ЕС в евро, с Китаем в юанях, в рублях и так далее. Это уже довольно заметный тренд. Если в 2013 году расчёты по экспорту в долларах составляли больше 80% в общей структуре, то в конце прошлого года – уже меньше 50%. И это при том, что довольно большая часть – это, всё-таки, сырьевые товары, у которых деноминация бенчмарков изначально была в долларах. Дальше можно ставить вопрос, что, может быть, деноминацию самих бенчмарков тоже можно переводить в национальные валюты – в евро, в рубль и так далее. Такая повестка есть и на межгосударственном уровне такая дискуссия идёт. Аналогичная картина и в сфере расчёта по международным рынкам капитала. Структура международных рынков капитала тоже постепенно меняется, становится менее моноцентрической, всё большую роль приобретают рынки капитала Азии, Европы. Опять же, такие страны, которые подвергаются санкциям, проходят это быстрее. То есть, у нас этот тренд намного более явный. Причём это касается как привлечения капитала, так и размещения. И это не только феномен России, что в структуре золотовалютных резервов, в структуре суверенных фондов доля доллара сокращается. В России это выражается более отчётливо – на конец прошлого года уже меньше 20% была доля доллара в золотовалютных резервах, а недавно была снижена доля в фонде национального благосостояния. Это только первый шаг – дальше такие действия будут расширяться», – сказал чиновник.