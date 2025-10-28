Санкции Трампа против России больно аукнулись новоиспечённому союзнику по НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за новых нефтяных санкций США против России с серьезными проблемами столкнулась одна из крупнейших сетей автозаправочных станций Финляндии Teboil.

Об этом пишет финское информационное агентство STT, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, финский нефтеперерабатывающий завод Neste приостановил продажи Teboil после того, как США ввели санкции против российских нефтяных компаний, включая «Лукойл», нынешнего владельца Teboil.

«Банк Финляндии также объявил, что любое сотрудничество с Teboil грозит санкциями. В связи со сложившейся ситуацией компания предупредила клиентов о возможных задержках или отсутствии поставок топлива на АЗС, выразив «сожаление», – пишет агентство.

Отмечается, что в ближайшем будущем и другие банки заморозят финансовые операции компании, и Teboil не сможет платить за получаемую нефть.

Хотя Neste официально не объявляла о приостановке сотрудничества с Teboil, многие транспортные компании уже подтвердили, что НПЗ прекратил поставки для Teboil.

В 2022 году после начала СВО в Финляндии были инициированы акции по бойкоту услуг Teboil, что, впрочем, закончилось безрезультатно. А вот санкции Трампа грозят новым союзникам по НАТО проблемами с топливом.