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Новости Украины

В Севастополе мемориал турецким военным, погибшим в годы Крымской войны в середине XIX века, приходит в упадок.

От памятного знака откололись гранитные плиты, с могил слетели исламские символы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мемориал вместе с турецким военным кладбищем находится под охраной закона, как объект культурного наследия. Однако ответственность возложена на Службу похоронного дела, у которой нет средств на содержание объекта.

«На памятнике не достает мраморных плит, кругом заросшая трава и граффити, – говорится в сюжете в телеканале НТС. – Памятное место находится на территории Турецкого военного кладбища 1853-1856 годов, от которого остались надгробные плиты со сбитыми символами. Открытый 18 лет назад к 150-летию событий Крымской войны, мемориал сегодня отдан во власть времени и природы».

Мемориал со славословиями “священной памяти турецких солдат” наскоро построили при Кучме под юбилей, на который Киев зазывал все страны участницы, в первую очередь, делегацию Великобритании во главе с представителями королевской семьи.

Кроме того, чтобы оправдать наличие Украины среди отмечающих дату, тогда же был возведен отдельный памятник киевским гусарам, который по мнению идеологов-самостийников обосновывал участие украинцев в Крымской войне.

В украинский период к мемориалу возлагали цветы правительственные делегации Турции, но сегодня заботиться о могилах солдат Османской империи некому. Жители соседнего садового товарищества «Бодрость» поддерживают порядок на мемориале, но не в состоянии восстановить гранитное покрытие, покосившиеся опоры и знаки на могильных плитах.

Место находится недалеко от Сапун-горы. Турецкое кладбище и мемориал военным 1853-1856 «Острог Келен» значится в едином государственном реестре объектов культурного наследия Российской Федерации. Его состояние в Севнаследии оценивают как удовлетворительное. Турки судьбой мемориала не интересуются.