Санкции вынудят Россию уйти из Донбасса без победы – Хербст

12.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина – не южная Осетия, и Россию можно заставить отказаться от поддержки Донбасса, из-за которого она теряет деньги.

Об этом в эфире канала UKRLIFE.TV заявил директор Евразийского Центра Атлантического Совета и экс-посол США на Украине, отпетый русофоб Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вместе с тем, говоря о сроках «ухода России из Донбасса», американец сразу начал путаться.

«Думаю, что перспективы на Донбассе лучше, чем на Кавказе, потому что Украина – довольно мощная страна и она сама защищается. Поэтому Кремль не достиг своих целей на Донбассе, и Кремль тратит деньги. Их агрессия стоит им 2-3 миллиарда в год, может быть больше. И, конечно, санкции с западной стороны тоже влияют на российскую экономику.

По данным, это стоит процент или полтора процента ВВП в год. Я видел на прошлой неделе цифры – санкции стоили России уже 160-180 миллиардов с начала войны. Поэтому для России их война в Донбассе – не пикник, не победа.

И я уже это говорил почти семь лет, что, в конце концов, они уйдут. Когда именно – я не могу сказать, может быть через два года, может быть, через 10-12 лет. Но они уйдут без победы», – рассуждает русофоб.