Санкционная политика провалилась, но гадить англичанка не перестанет

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Премьер-министр страны Лиз Трасс, зацикленная на джонсоновской идеей-фикс о «глобальной Британии», вместе с европейскими коллегами и дальше будет продвигать антироссийские санкции, негативно отражающиеся на благосостоянии Западного мира.

Об этом в рамках пресс-конференции заявил российский историк и политолог, доктор политических наук, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Великобритания была на острие политики, направленной против России, проекта «Северный поток-1» и «Северный поток-2», тем более. Но нужно сказать, что Великобритания выигрывала от «Северного потока-1». Закупали наш газ. Но сейчас Великобритания делает все, чтобы вводить санкции против нашей страны и в энергетической сфере. Поддерживают полностью наиболее радикальные позиции. Например, введение максимальной цены на российскую нефть. Насколько это достигнет целей – сказать сложно. Мы видим, что санкции не работают даже на 50% от той мощи, которая в них закладывалась теми, кто их вводил против России, а во многом работают даже больше против стран, которые вводят эти санкции, а не против нашей страны. Британия сейчас будет в лице Лиз Трасс продвигать идею, с которой выступила Урсула фон дер Ляйен, которая тоже любит радикальные идеи вбрасывать. Это уже касается введения потолка цен на российский газ», – рассуждает эксперт.

В качестве наглядного примера противоречивости риторики во внешней и внутренней политике Трасс, он привел ее заявления в рамках предвыборной кампании об инвестировании добычи газа в Северном море, что идет в разрез статусу страны, идущей в авангарде «зеленой» экономики, коей Великобритания себя позиционирует.

«Противоречий много. Так что, в этом смысле, Британия будет по-прежнему, как это было при Джонсоне, делать все для того, чтобы испортить всё, что еще можно, в экономических отношениях между Западной, Центральной, Восточной Европой и Россией», – констатировал Громыко.