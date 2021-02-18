«Санкционное оружие Запада затупилось и не работает» – восточно-европейские грантоеды

18.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Евросоюз не станет вводить обширные санкции против Белоруссии, потому что боится, что это подстегнет ее интеграцию с Россией.

Об этом во время «круглого стола» в Киеве заявила директор программы экономической дипломатии Совета по внешней политике «Украинская призма» Татьяна Зосименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, белорусское общество воспринимает давление Запада на власть, как давление на себя и негативно относится к санкциям.

«Очень скептически относится население к европейским санкциям, считая, что это своего рода предательство. Санкции введены в определенной степени против них, и вообще, пока не будет введено дополнительное давление на главного партнера, главного союзника Лукашенко – Российскую Федерацию, они вообще не будут иметь никакого влияния.

Если же мы говорим о готовности Европейского союза наращивать обороты внешнего противостояния с Белоруссией, то в экспертных кругах я вижу уверенность, что масштабных санкций не будет по некоторым причинам. Во-первых, чтобы не навредить интересам своего бизнеса, европейского, чтобы не навредить белорусам, чтобы не спровоцировать Белоруссию упасть окончательно в объятия Российской Федерации», – заявила Зосименко.

Ее слова подтвердил аналитик Центра восточных исследований из Польши Камиль Клисинский.

«Конечно, Евросоюз и не только Польша понимают, что санкции со стороны Запада не являются главным фактором, который будет менять обстановку в Белоруссии. Мы должны смотреть реалистично, что самое главное – что скажет белорусский народ и те же участники демонстраций, которые на данный момент немного затихли, но, возможно, весной возобновятся. Вторым важным фактором, хотим мы этого или нет, является Россия – главный союзник, но очень сложный союзник Белоруссии. Санкции остаются, если перечислять по значению, третьим фактором по влиянию на события в Белоруссии – хотим мы этого или нет, так на самом деле и есть», – взгрустнул поляк.

Согласился с этими выводами и белорусский оппозиционер, президент научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

«Как используются санкции в Белоруссии. Я в Белоруссии сижу – это мощнейшие инвестиции в пропаганду Белоруссии и России относительно того, что проблемы все в нашей стране – это как раз санкции. Не те ошибки, которые совершают, не модель экономики, а именно санкции и, соответственно, вот сволочи Романчук и оппозиция, и Украина, и Поляки – хотят уничтожить белорусский пролетариат, поэтому давайте вместе с Россией едино, под флагом идем к очередному эксперименту», – добавил Романчук.