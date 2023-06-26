Санкционный бумеранг: Европа погружается в рецессию и деиндустриализацию

Олег Кравцов.  
26.06.2023 10:25
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Россия


Антироссийские санкции не привели к тем результатам, на которые рассчитывали на Западе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич, отвечая на вопрос, насколько эффективным окажется 11-й санкционный пакет ЕС.

Антироссийские санкции не привели к тем результатам, на которые рассчитывали на Западе. Об этом,...

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«Это уже вызывает смех. Россия едва ли пострадала от предыдущих 10 раундов санкций, и 11-й пакет ситуацию не изменит. Я считаю, что Россию больше не заботит Европа. Если им удастся торговать [с Европой] — хорошо. Если нет — Россия сфокусирует внимание на азиатском и других рынках и навсегда забудет о Европе. Европа своей бездумной политикой сделала себя неактуальной для России», – сказал Симчич в интервью «Известиям».

Он подчеркнул, что санкции «саморазрушительны для Европы».

«До сих пор большинство товаров попадало в Европу через посредников, но они были уже намного дороже, что подрывает конкурентоспособность Европы. Граждане и бизнес все больше и больше сталкиваются с проблемами при ведении собственного бюджета. ЕС медленно погружается в рецессию и деиндустриализацию.

К примеру, хорватская национальная энергетическая компания HEP накопила €900 млн долга, поскольку сохранила старые цены для граждан, но не для бизнеса. И кому-то придется за это заплатить», – предупреждает политик.

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