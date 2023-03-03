Санкционный «эффект»: спрос на российские углеводороды будет только расти – эксперт-нефтяник

У России нет проблем с продажей нефти – компании, добывающие ее, по итогам прошлого года показали рекордную прибыль, а помогают этому снятые коронавирусные ограничения в Китае и рост промышленности.

Об этом в эфире НСН заявил председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу возможности продажи – с этим проблем нет, спрос есть, и сложности особой нет, не говоря, конечно, про газ. С трубопроводным газом есть вопросы, но с нефтью проблем больших нет… Если посмотреть на отчетность наших нефтегазовых компаний за 2022-й год, то мы увидим, что этот год был максимально прибыльным для этих компаний. Для некоторых компаний это был исторически максимально прибыльный год. Это говорит о том, что запасы денег у компании существуют и эти деньги могут быть в том числе инвестированы для дальнейшего поддержания добычи. Но еще очень важно – что влияет на цену поставки наших углеводородов – что касается нефти, спрос на рынке так или иначе возвращается, потому что есть снижение коронавирусных ограничений. В первую очередь, это Китай, это будет поддерживать уровень цены на нефть на приемлемом уровне, с учетом того, что соглашение ОПЕК+ действует, и оно будет в дальнейшем так же действовать, и ограничения предложения на мировой рынок так же будет. А это – поддержание уровня цены на нефть, а высокий уровень цены на нефть – это возможности для наших компаний получать дополнительные деньги, несмотря на дополнительные налоги. Тем не менее, доходы будут у компаний, которые они смогут инвестировать», – заявил Хайков.

При этом, эксперт подчеркнул, что и с продажей газа проблем быть не должно, поскольку европейским странам нечем полностью покрыть свои потребности.

«Что касается газа, то цена на газ, скорее всего, во втором полугодии этого года, ближе к осени-зиме будет снова бить рекорды, потому что те запасы, которые Европа сформировала у себя и поэтому сейчас достаточно комфортно проходит теплую, и это тоже очень важно, зиму, – это все пройдет, и запасы снова сформировать без российского трубопроводного газа она не будет в состоянии. Таким образом, цена на газ будет так же дополнительно расти, и поставки со стороны России также могут быть увеличены», – отметил он.