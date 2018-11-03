Санкционный список России не умерит пыл Порошенко

04.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Санкционный список России против украинских политиков и компаний будет меняться, причем, общественность зачастую не будет знать о внесенных дополнениях.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По большому счёту список – это определённая технология прикрытия, потому что самое важное в нём не имена и не названия компаний. Важнейшее в нём – последние пункты постановления, которые позволяют российскому правительству в ручном режиме включать в этот список и исключать кого угодно, и это уже будет незаметно для общества.

Самое важное там не указанные лица, а их окружение. Вот, у Сергея Власенко или Андрея Ильенко (нардепы, попавшие в список – ред.) нет никакой собственности, я им верю, но лица из вашего окружения или связанные с вами, теоретически, могут от этого пострадать. Это подковёрный инструмент управления украинскими политическими элитами», – считает политолог.

Бортник полагает, что санкционный список не умерит антироссийский пыл Порошенко, а, напротив, лишь усилит его.

«Это только начало процесса, который актуализирует любимый для Порошенко сериал политического противостояния с Россией. То есть, вслед за этим следует ожидать актуализации тем введения визового режима с РФ, прекращения ЖД-сообщения и других тем», – добавил Бортник.