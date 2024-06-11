«Санта-Барбара» на минималках: в Брюсселе «копают» друг под друга после выборов в Европарламент

Сергей Рыжов.  
11.06.2024 13:09
  (Мск) , Москва
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В мире, Дзен, ЕС, Политика, Скандал


Как сообщает европейская версия Politico, в Брюсселе разгорается нешуточная подковерная карьерная  драчка между ведущими евробюрократами – главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии  Урсулой фон дер Ляйен.

Если верить информаторам газеты, Шарль хочет отстранить Урсулу от участия в встрече лидеров ЕС, на которой, после состоявщихся в минувшее воскресенье  выборов в Европарламент будут обсуждать назначение нового руководства ЕС.

Как сообщает европейская версия Politico, в Брюсселе разгорается нешуточная подковерная карьерная  драчка между ведущими...

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«Фон дер Ляйен, чья Европейская народная партия выиграла выборы в Европарламент, хочет продолжить работу на посту главы Еврокомиссии на второй срок. Однако последний план Шарля Мишеля направлен на то, чтобы навредить ей», – говорится в публикации.

По словам опрошенных Politico дипломатов и чиновников, европейские столицы решительно выступают против предложения Мишеля.

«Государства-члены все больше раздражены ролью Шарля Мишеля в процессе отбора кандидата на должность председателя комиссии. Похоже, что он руководствуется сугубо личными мотивами», – цитирует газета одного из своих анонимных конфидентов в дипломатических кругах.

Некоторые еврочиновники даже подозревают, что Шарль Мишель придумывает схему, чтобы вступить в гонку за самые высокие должности в Европе в роли следующего руководителя внешнеполитического ведомства ЕС, то есть, подвинув в этом кресле воинственного комиссара Жозепа Борреля.

«Если он хочет устранить ее из комнаты, он должен устранить и себя», – прокомментировал изданию скандальную ситуацию еще один дипломат из ЕС.

В общем, после выборов на наших глазах разворачивается такая себе европейская «Санта-Барбара» на минималках. А нам остается запастись попкорном и следить за тем, кто у кого украдет в итоге кораллы – Клара у Карла или наоборот.

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