«С…аный лицемер». Порошенко решил зашибать израильские шекели по-русски

01.12.2020, Киев, Максим Карпенко

Продукция корпорпации Roshen, принадлежащей экс-олигарху и экс-президенту Украины Петру Порошенко, в Израиле продается с надписями на русском языке.

Об этом в своем блоге заявила адвокат Татьяна Монтян, опубликовавшая фотографию упаковки масла Roshen в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сладкосливочное, да, Пецюлька? Почему не «солодковершкове», гетман ты наш сывочолый? Или свой ура-поцреотизм ты приберег только для местного рагулья, а шекели удобнее зашибать по-русски? С…аный лицемер», – написала Монтян.

Напомним, что при власти Петра Порошенко на Украине произошла тотальная дерусификация всех сфер жизни и вытеснение российских производителей с украинских рынков.