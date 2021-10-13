«Сапоги всмятку» – Путин ответил на газовые претензии Киева

13.10.2021 17:28 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Россия увеличила прокачку газа в Европу через украинскую взрывоопасную газотранспортную систему (ГТС), но не дождалась от Киева благодарности.

Об этом сегодня заявил Владимир Путин, выступая на «Российской энергетической неделе», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы даже через ГТС Украины увеличили на 10%. Но там больше увеличивать нельзя. Опасно. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС. Там давление увеличится, она лопнет вообще, и Европа совсем лишится этого маршрута. Там 80-85% износа оборудования. После того, как мы увеличили прокачку, нам даже спасибо не сказали. В наш адрес только ругань слышится», – пожаловался Путин.

Он также опасается, что Украина украдет 18 млрд кубометров газа, которые закачены в подземные газовые хранилища на ее территории и принадлежат западным собственникам.

«И мы, и наши западные партнеры знают, что сегодня происходит в энергетике Украины. Они возьмут и… Мы в 2008 году не смогли поднять имеющийся там наш российский газ. Из-за чего кризис начался. Мы требовали, чтобы нам газ отдали. Не отдали. Сейчас некоторые безответственные политики там говорят, что надо бы национализировать этот газ. И что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка газа из хранилищ на Украине частными операторами», – отметил глава России.

Он назвал чушью, что Россия разрабатывает альтернативные украинскому маршруты из желания нанести политический удар этой стране.

«Это очередная чушь, сапоги всмятку. ГТС Украины строилась, когда добыча осуществлялась в одном регионе РФ – Уренгой. Оно истощается. И мы перешли к добыче в более северных регионах – на полуострове Ямал. И оттуда начали строить новую систему и экспортные маршруты. Поэтому возник «Северный поток». Он на 2 тысячи километров короче, а значит дешевле, в том числе, для конечных потребителей. На «Северном потоке» выбросы в атмосферу в 5,6 раза меньше, чем на украинской ГТС. Те, кто говорит, что украинский маршрут предпочтительней, делают это по политическим мотивам, а «Северный поток-2» – чисто экономический проект», – сказал президент.

Тем не менее он заявил, что Россия готова сохранить украинский маршрут прокачки газа, если ГТС будет приведена в нормативное состояние, а Европа – готова закупать дополнительные объемы.

«Мы готовы сохранить этот контракт. Более того, если будут созданы экономические и технологические условия – даже увеличить. Но мы должны понять, а сколько же у нас купят. Нужно считать», – резюмировал Путин.