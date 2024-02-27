Сапоньков рассказал, чем обернётся для ВСУ появление «Старлинков» у ВС РФ

Появление у российских войск в зоне СВО широкополосного интернета системы Starlink дает огромный прорыв в разведке.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный волонтер и блогер Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо понимать, что в современной высокотехнологичной войне, без преувеличения, разведка – это люди, которые сидят за пультами коптеров, изображение с которых выводится на большой экран плазменных телевизоров с разрешением 4К и диагональю 60 дюймов. Так, чтобы можно было обнаружить на этих экранах, спрятавшиеся огневые точки, технику и так далее. И разведчик – это тот, кто хорошо умеет пользоваться дроном, хорошо ориентируется в местности и рассчитывает координаты, передает их на поражение артиллерии», – пояснил он.

«Сейчас всё чаще и чаще наши командные пункты приходят к тому, что разведчик поднимает в воздух коптер, а наблюдают изображение в штабе, если есть широкополосный интернет. И таким образом время от разведки до удара сокращается до 1 минуты: подняли, увидели скорректировали артиллерию, попали, не попали, скорректировали дальше. Раньше для этого нужно было дрон посадить, из него флешку вытащить, отнести на командный пункт, там отсмотреть и повторить заново. Теперь это всё можно делать буквально в прямом эфире»,- уточнил Сапоньков.

Командующий полка, дивизии, бригады может в прямом эфире командовать штурмовиками, наступательными действиями, где нужно выслать ударную группу. И всё это напрямую связано с широкополосным интернетом.

«Это полноценная война будущего, и здесь ключевым моментом является Starlink, у которого не отваливается связь – и масса других преимуществ. Это действительно прорывная технология. Да, мы тоже опасаемся, что могут выявлять местонахождение этих Starlink, потому что в них заложены GPS, по которым можно вычислить. Плюс корпорация Маска может передавать все ключи для расшифровки, но пока это не подтверждено, это опасение. Важно, что если они через сутки или двое суток расшифруют данные, как штурмовики бежали по полю, то это знание для нас не принесет никаких проблем. Но прямо здесь и сейчас мы получим много преимуществ. Выявление этих антенн и уничтожение на поле боя возможно, но сейчас есть возможность удаления этих антенн на какое-то расстояние. И даже если по антенне ударят, то это не принесёт никакого ущерба личному составу», – заверил Сапоньков.