Сапоньков рассказал, как и чем прикроют Крым от регулярных атак БПЛА

Крым будет в числе первых регионов, защищенных комплексом РЭБ от атак беспилотников. Действующая система ПВО нацелена на более масштабные летательные аппараты и крылатые ракеты.

Об этом сообщил военный корреспондент, автор телеграм-канала Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо понимать, что у нас вообще все ПВО – и на Западе, и наше – оно изначально нацеливалось на борьбу против массированных прорывов авиации. То есть это огромные по сравнению с беспилотниками большие самолёты, размерами в десятки метров и больше, летящие на больших скоростях и выполненные из металла. И даже если они летят близко к земле, все равно их достаточно легко обнаружить из-за металла. Беспилотники, которые мы сейчас видим – это следствие революции в промышленности, когда стало возможно дешево и много производить электронику, которая способна завести маленький аппарат в три метра, в два с половиной. И вот такой крошечный аппарат из бальза, пластика и фанеры возможно завести на сотни километров от места пуска. Они имеют маленькую излучающую поверхность, и их в принципе трудно заметить», – пояснил он в эфире «Первого севастопольского».

Плюс комплексы ПВО стоят вокруг статических объектов – аэродромов, критической инфраструктуры, предприятий.

«И в силу того, что мы готовились к войне с противником, у которого истребители и бомбардировщики, ракеты крылатые, которые полетят со стороны Турции или со стороны новых стран НАТО, в частности Румынии и Болгарии, очаги обороны ПВО прикрывают с определённого направления», – указал Сапоньков. «В результате могут прилететь маленькие, москитные буквально, беспилотные средства, которые практически не заметны на радарах. Плюс их может лететь очень много, рой буквально, десяток или два. И получается, что беспилотник, который к нам летит, стоит максимум 2 миллиона рублей – это просто красная цена. А одна ракета, которая против него выпущена, стоит под 10 миллионов. Плюс по 25 летящим в разное время, с разных расстояний, на разных высотах беспилотникам не так просто запустить и отработать системой ПВО. Почему их регулярно давят РЭБом, то есть давят канал управления, поскольку они постоянно на связи. Если заглушить канал, то какое-то время он еще пролетит, но потом падает. Либо он вообще может выскочить из полосы РЭБ, опять подхватить сигнал и полететь дальше», – добавил обозреватель.

Поэтому планировалось, такой комплекс РЭБ из шести КамАЗов встанет на линии фронта и будет закрывать полосу в 3 километра или больше.

«Эта война показала, что РЭБ должен быть мобильный, должен быть буквально в каждом подразделении, им можно прикрыть каждый объект, каждую подстанцию, каждое правительственное учреждение. И, таким образом, создать много-много таких вот очагов, чтобы беспилотник просто не мог проскочить зону прикрытия в 500 метров глубиной и полетел дальше. К этому сейчас идут по всей России, такое делается и в Крыму, в частности. Это будет сделано, и Крым будет прикрыт. Крым даже прикрыть проще, потому что здесь холмы, и если на холмах поставить станции подавления по определенному алгоритму, поставить грамотно, чтобы не заглушить мобильную связь, Интернет и прочее. Но это всё решается, это технический вопрос», – заверил Сапоньков.