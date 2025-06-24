«Сапсан» – половинчатый «Искандер». Ему не тягаться с «Орешником», – офицер СБУ

Главе офиса президента Украины Андрею Ермаку, грозящему ударом ракетами «Сапсан» по Москве, нужно внимательно почитать их характеристики.

Такое мнение на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы высказал полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Главе офиса президента нужно ознакомиться с тактико-техническими характеристиками «Сапсана», который сейчас проходит испытания, который готовится к серийному производству. Он точно до Москвы вряд ли долетит, но какие-то объекты поближе, если он будет так работать, как он сейчас работает, я думаю, что он их достигнет… Точно «Орешник» не может соревноваться с «Сапсаном», хотя «Сапсан» хорошая ракета при условии, что она будет правильно доработана, но это разные предназначения.

«Орешник» – это ядерная ракета и применять ее в простом снаряжении – это тупо, не эффективно и очень дорого, потому сравнивать одно с другим нельзя. «Сапсан» в нынешнем виде – это наполовину «Искандер». Имеется в виду по дальности, по техническим, полетным характеристикам это кое в чем его даже превышает», – заявил Костенко.