Большая проблема, что на уровне, в то числе, руководства страны при поддержке СМИ на головы немецкого населения льётся русофобская ложь.

Об этом на канале «ZDFheute Nachrichten» заявила немецкий оппозиционный политик Сара Вагенкнехт, лидер одноимённой партии в бундестаге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возьмите все дебаты, которые были у нас в Германии, по поводу этих беспилотников. Мерц садится на телевидении и лжёт. Он говорит, что за большинством этих атак стоят русские, хотя большинство инцидентов было раскрыто ещё до этого. Сам бундесвер опроверг это, полиция опровергла. [Путин тоже опроверг!] – для меня не имеет значения, опровергает ли это Путин. Вопрос в том, что это было опровергнуто. И Мерцу ведущая не говорит – это уже опровергнуто, это был любительский беспилотник», – сказала Вагенкнехт.

Ведущий раздражённо спросил: «Почему для вас всегда так важно, чтобы это была не Россия?».