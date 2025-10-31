Сара Вагенкнехт: «Антироссийская пропаганда доводит нас до истерики»
Большая проблема, что на уровне, в то числе, руководства страны при поддержке СМИ на головы немецкого населения льётся русофобская ложь.
Об этом на канале «ZDFheute Nachrichten» заявила немецкий оппозиционный политик Сара Вагенкнехт, лидер одноимённой партии в бундестаге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Возьмите все дебаты, которые были у нас в Германии, по поводу этих беспилотников. Мерц садится на телевидении и лжёт. Он говорит, что за большинством этих атак стоят русские, хотя большинство инцидентов было раскрыто ещё до этого.
Сам бундесвер опроверг это, полиция опровергла. [Путин тоже опроверг!] – для меня не имеет значения, опровергает ли это Путин. Вопрос в том, что это было опровергнуто. И Мерцу ведущая не говорит – это уже опровергнуто, это был любительский беспилотник», – сказала Вагенкнехт.
Ведущий раздражённо спросил: «Почему для вас всегда так важно, чтобы это была не Россия?».
«Для меня это не имеет значения. Речь о том, чтобы нас не доводили до истерики инцидентами, которые исходили, вероятно, вовсе не от России. Но в глубине души возникает ощущение, что Россия вот-вот нападёт на нас, и в какой-то момент мы окажемся в состоянии войны. Я бы не хотела, чтобы мы находились в состоянии войны с Россией.
Карло Масала [собеседник в студии, немецкий политолог] также подозревал Россию в том, что она взорвала «Северный поток» в то время. Всегда, если что-то где-то взлетает на воздух, если где-то что-то воняет, то это русские.
Конечно, сейчас существует огромная напряженность, конечно, Россия занимается шпионажем, однако, насколько мне известно, им не нужны для этого беспилотники, потому что у них есть спутники», – прокомментировал немка.
