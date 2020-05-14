Сараево бурно протестует против усташеской мессы, но кардинал не унимается

14.05.2020, Белград, Алексей Топоров

В знак протеста против намерения кардинала-священника, архиепископа Верхнебосанского Винко Пулича провести 16 марта в кафедральном соборе Святого сердца Иисусова в Сараево мессу в память об уничтоженных югославскими партизанами усташах – в городе появились повешенные картонные человечки и повязка на глазах памятника Иоанну Павлу II.

Об этом сообщают боснийские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Возмущение против предстоящей мессы в память о справедливо казненных изуверах-усташах, бывших пособниками Гитлера в австрийском Блайбурге в 1945 году, объединила даже таких непримиримых противников, как представителей бошнякско-мусульманской сараевской элиты и политических и духовных лидеров боснийских сербов.

Кафедральный собор Сердца Иисусова в Сараево

Хотя, если для последних – это искреннее возмущение, поскольку именно сербы стали основными жертвами усташеского геноцида 40-ых годов и неоусташеского террора 90-ых, то для вторых – это больше позерство в угоду западным партнерам и поддерживаемым ими международным еврейским организациям, поскольку и в годы Второй мировой, и в 90-е бошнякские вооруженные банды и элиты с легкостью солидаризировались с хорватскими усташами.

«Бошняки – единственные люди в этом регионе, которые никогда не были на неправильной стороне истории, которые никогда не использовали государство и правительство для совершения преступлений против представителей других наций, которые никогда не были носителями фашизма или других преступных идеологий, – на белом глазу врут, «позабыв» как из бошняков была сформирована карательная дивизия СС «Ханджар», и как бошнякские боевики изуверски вырезали сербские села в 90-е», – заявил мэр Сараево Абдула Скака.

«Наверное, поэтому мы всегда были мишенью, жертвой различных зол и гегомоний, и поэтому наша борьба, очевидно, еще не закончена. Но, как однажды сказал покойный Алия Изетбегович (лидер бошнякского сепаратизма и исламского фундаментализма, в годы Второй мировой войны выполнявший функции вербовщика в дивизию СС «Ханджар» – ред.), мы не устанем в этом путешествии… Как мэр Сараево, я был первым, кто осудил мессу по Блайбургу и пропаганду фашистских символов в городе», – отметил мэр.

«Уважаемый господин Пулич, я обращаюсь к вам как разочарованный католик, которого вы «изгнали» из Церкви своими действиями», – обратилась к кардиналу примадонна Сараевской оперы Маргит Томик-Леви.

«Я не могу быть верующей, идущей в церковь, где самые первые среди верующих должны распространять слова любви и соединять людей, но вы не делаете этого. Вы – политик, который использует Церковь для самых мерзких планов своей партии…», – негодовала она.

Десять из пятидесяти пяти настоящих повешенных усташами 28 марта 1945 года сараевцев

«Вы когда-нибудь задумывались о проведении мессы по невинным жертвам режима усташей в Сараево? Они невинны, а ваши из Блайбурга – нет. У большинства из них руки были по локоть в крови, а остальные бежали вместе с ними. И посмотрите, что ваши нераскаявшиеся любимчики сделали в Сараево: список убитых – евреи 8 тысяч 776 человек, сербы 1 тысяча 29 человек, хорваты 473, мусульмане-бошняки 410, прочие и неустановленные – 101. Представьте, убиты без суда и следствия… Эти убитые не важны для вас! Вы страдаете за «невинных патриотов», – обвинила Пулича певица.

«Не желая отрицать право какой-либо церкви или религиозной общины на службы, я должен сказать, что мы глубоко обеспокоены самим намерением служить подобную мессу, – прокомментировал ситуацию лидер боснийских сербов Милорад Додик. – Объявление о мессе для жертв Блайбурга «во все колокола» наводит на мысль о том, что кто-то пытается посредством религиозного обряда реабилитировать движение усташей, от чьего зла сербский народ биологически не оправился даже спустя 75 лет (во время Второй мировой войны в крае было убито 129 тыс. 114 сербов, то есть 72,1% от всех погибших за этот период в БиГ- ред.)».

«Вы обесценили значение молитвенных октав для единства христиан, которое заканчивается этим актом, – написал в своем обращении к кардиналу Пуличу митрополит Дабро-Босанский (СПЦ) Хризостом. – Вы также взяли на себя ответственность за прекращение наших личных отношений. Мы не можем развивать братские и дружеские отношения с людьми, которые, молясь о жертвах Блайбурга в 1945 году, приносят апологетику (не говоря уже о том, чтобы прославлять) движению усташей и домобранов, которые, несомненно, являются нацистскими и преступными движениями и за которыми тысячи и тысячи невинных, в том числе и женщин, детей, стариков…. Честно говоря, нам очень жаль, и мы настолько удивлены, что не можем не отреагировать на этот ваш поступок».

Самое интересное, что позиция боснийского кардинала спровоцировала и международный резонанс.

«Не обманывайте себя и других, никто не атаковал ни НДХ, ни хорватов, но НДХ вместе с оккупантом атаковали свой народ, тех, кто действительно намеревался свергнуть оккупанта, а вместе с ним и криминальную клику, которая передала страну гитлеровской Германии, – написала Пуличу австрийский богослов и историк Анна Мария Грюнфельдер. – Так много для «невинных» и «жертв»… Вам, господин кардинал, эти факты не могут быть неизвестны. Вы слышали их так много раз, но «никто не настолько глух, как тот, кто не хочет слушать»… У вас есть много возможностей восславить мессой невинных жертв. Но оставьте тех, кто окровавил себя, Хорватию и Церковь, единственному Судье, который оценит их праведность».

«Еврейскому миру страшно осознавать, что фашисты, которые пытались очистить Хорватию от еврейского и сербского населения, слепо следуя ужасной модели, транслируемой из нацистской Германии, уважаются и рассматриваются как те, кто способствовал свободе и независимости современного хорватского государства», – выразил возмущение своих соплеменников помощник исполнительного вице-президента Всемирного еврейского конгресса Менахем Розенсафт.

6 апреля 1945 года югославские партизаны входят в Сараево. Для кардинала Пулича они – преступники

Тем не менее, с кардинала-священника, архиепископа Верхнебосанского Винко Пулича все эти слова – как с гуся вода.

«Проповедь будет сообщением о том, что каждое зло, каждое преступление является преступлением, независимо от того, кто его совершил (имеется в виду расстрел партизанами усташей и домобранов – ред.), – ответил кардинал на все обвинения в свой адрес в довольно демагогическом стиле. – И мы никогда не сможем приравнять себя к какому-либо преступлению. Мы должны отгородиться. Тот, кто не отдаляется от преступления, становится частью преступления. Точно так же преступление не может быть защищено преступлением. Это принципиальные вопросы, и поэтому я сказал в духе Евангелия: «Иисус сказал, Истина вас освободит». Если мы хотим построить примирение и мир друг с другом, у нас должна быть смелость называть каждую вещь своим настоящим именем, у нас должна быть смелость принять истину и таким образом построить взаимное доверие».

«Мы призываем боснийских политических деятелей, особенно бошнякских членов Президиума БиГ Комшича и Джаферовича, воздерживаться от комментариев по вопросам, в отношении которых они совершенно некомпетентны, а также от оскорблений священных религиозных обрядов и хорватов в БиГ, – в свою очередь выступил в защиту кардинала Генеральный совет Хорватского народного собора БиГ. – В настоящее время продолжается грубая попытка ограничить свободу религии и нарушить автономию католической церкви на ее канонической территории, тем самым – явно нарушая положения Европейской конвенции о правах человека, в частности статью 9 «Свобода мысли, совести и религии» и статью 10 «Свобода выражения мнений».

На сегодняшний день точно известно, что Винко Пулич не отказался от своих намерений провести мессу по расстрелянным в Блайбурге усташам, но известно, что проходить она будет в закрытом режиме в присутствии двадцати человек, трансляцию богослужения в прямом эфире намерены вести ведущий хорватский телеканал БиГ RTV Herceg-Bosna и государственный телеканал соседней Хорватии HRT.

Между тем, в преддверии это мероприятия атмосфера в Сараево накаляется, в частности у философского факультета Сараевского университета появились картоннные фигурки повешенных человечков, символизирующие жертв усташей, а на установленном в городе памятнике папе Иоанну Павлу Второму (в свое время активно поддержавшего развал Югославии – ред.) появилась повязка на глазах.

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“Повешенные люди” на улицах Сараево

Также по городу разбрасываются листовки с левой символикой, в которых неизвестные призывают горожан собраться в субботу у кафедрального собора Святого сердца Иисусова и «прекратить позорный обряд».

Листовка с требованием “остановить позорный обряд!”