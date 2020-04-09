Сараево дискриминирует боснийских сербов даже в период эпидемии

09.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Из десяти миллионов евро, выделенный Федерацией (мусульмано-хорватской) Боснии и Герцеговины на борьбу с эпидемией коронавируса до сербских муниципалитетов дошли только символические суммы.

Об этом сообщают сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Непостижимо это, господин премьер-министр, что во время величайшего кризиса, охватившего нашу страну, правительство дискриминирует население по различным признакам, – написали в обращении к премьер-министру Федерации Фадилю Новаличу члены партийной ячейки Союза независимых социал-демократов (ведущей партии соседнего энтитета Республика Сербская) из города Гламоч, где сербы составляют 81% населения. – Мы не просим милостыню от вас и вашего правительства, но мы просим и не унижать нас, не отказываться от нас, не забывать про нас и не игнорировать нас. Или четко сказать нам, что мы лишние в нашей собственной стране и мы вам не нужны, вам нужны только наши леса и земля».

Городок Гламоч и его 12,5 тысяч жителей в Сараево не заметили, поскольку 81% из них – сербы.

Скандал вышел при распределении 10 миллионов евро, выделенных правительством Федерации БиГ муниципалитетам на борьбу с коронавирусом. В итоге вышло, что самые крупные суммы должны были получить общины с преобладающим бошнякско-мусульманским и хорватским населением: Нови Травник – около 600 тысяч евро, Купрес – 350 тысяч, Бихач – более 120 тысяч.

И совсем другая ситуация сложилась с общинами, населенными преимущественно сербами, причем во многие из них коренное население только-только начало возвращаться после устроенных бошняками и хорватами этнических чисток 90-х: Дрвар, Грахово и Петровац должны были получить от 20 до 45 тысяч евро, а вышеупомянутому Гламочу вообще не досталось ничего.

«Решение правительства Федерации БиГ – это еще одно доказательство того, что сербским репатриантам не остается ничего иного, как выживать, – прокомментировал ситуацию депутат Палаты народов Парламентской ассамблеи БиГ от сербской общины Горан Брочета. – И по воле федеральных чиновников они не имеют равных с остальными прав даже в эти трудные времена».

«У нас нет своего клинического центра, только амбулатория, – рассказал мэр Грахово Милорад Глигич. – И отношение федерального правительства, включая и это решение о распределении средств, показывает, что возвращающиеся сербы могут полагаться только на Республику Сербскую и Сербию, которые не забывают своих людей, где бы они ни жили. Грахово получил помощь от Республики Сербской несколько дней назад».

В не до конца оправившемся от войны Грахово, куда только начали возвращаться его сербские обитатели, нет даже своего стационара.

Справедливости ради стоит отметить, что подобное предвзятое отношение правительства Федерации БиГ вызвало критику и со стороны ряда бошнякских политиков. Так, экс-премьер, а ныне парламентарий Денис Звиздич назвал подобную сегрегацию «нелогичной, необоснованной и несправедливой».

«Худшее, что может случиться во время кризиса, – это то, что правительство создает разногласия между людьми, городами, регионами по некоторым собственным, партийным и конъюнктурным причинам, – заявил лидер боснийского Независимого блока Сенад Шепич. – Это решение вызвало недовольство многих в Федерации БиГ».

Премьер Федерации БиГ Фадиль Новалич посчитал сербов, но как статистическую погрешность.

После последовавшего шквала критики федеральный премьер Фадиль Новалич отменил ранее принятое решение о распределении бюджетных средств силы и перенаправил миллионы евро в федеральное Министерство здравоохранения на закупку медицинского оборудования, необходимого для борьбы с COVOD-19.