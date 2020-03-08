Сараево хочет отрезать Республику Сербскую от Сербии под предлогом нашествия мигрантов

08.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Босния и Герцеговина столкнулась с новой волной мигрантов после обострения в Сирии: беженцы пытаются попасть через эту балканскую страну в Евросоюз. Боснийцев возмущает, что Брюсссель учит их быть гуманными по отношению к мигрантам, пытаясь снять с себя ответственность за судьбу непрошеных гостей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министр безопасности БиГ Фахрудин Радончич посетил граничащий с Республикой Сербской относящийся к Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватская федерация – ред.) Тузланский кантон, который в последние годы испытывает трудности в связи с нашествием мигрантов. В своей массе эти люди не стремятся жить в Боснии, а используют ее как транзитную территорию, чтобы попасть в ЕС. Однако ближайшей страной ЕС для БиГ является Хорватия, которая, несмотря на критику Брюсселя, довольно жестко относится к мигрантам, – как правило, при попытках проникновения на свою территорию с побоями выдворяя их обратно.

«У нас нет денег для того, чтобы принимать такое огромное количество людей, которые приехали не в БиГ, чтобы остаться у нас, а хотят в ЕС, – заявил Радончич. – (Европейцы – ред.), не давайте нам уроков гуманности, если вы настолько человечны, то постройте у себя центры для мигрантов, а мы предоставим им, как только они войдут в БиГ, самые лучшие и самые чистые поезда, грузовики и автобусы, чтобы они могли добраться до вас!».

Это обращение к Брюсселю поддержал и сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, которые отметил, что ЕС не зря выступил к боснийской стороне с предложением выделить 20 миллионов евро на строительство стационарных центров, поселений и школ для мигрантов в рамках общеевропейской системы.

«Благодаря образованию, которое мигранты получат у нас, они выявят тех, кто нужен им (способных и талантливых – ред.), а тех, кто не смогут осилить образовательные программы оставят нам», – заявил лидер боснийских сербов.

При этом у Додика и Радончича, встречавшихся накануне поездки министра безопасности в Тузланский кантон, существуют расхождения по принципиальному вопросу: федеральный министр предлагает поставить армию на границе с Сербией и Черногорией, чтобы препятствовать проникновению мигрантов в страну. В свою очередь Додик считает подобные меры не решат проблему, поэтому заблокировал сараевскую инициативу в Президиуме.

На самом деле, расхождения между Баня-Лукой и Сараево заключаются не сколько в методах отпора нашествию мигрантов, сколько в желании бошнякской элиты взять границу РС с Сербией под свой контроль, тем самым, отрезав боснийский анклав от Сербии, чему и противостоит Милорад Додик.