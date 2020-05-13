Сараево негодует: Боснийские хорваты идут на союз с Россией и сербами

13.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Статьей «ХДС и проект разрушения БиГ: закон о выборах, саботаж и объятья с русскими» бошнякский портал Вести (vijesti.ba) по всей видимости с благословения сараевских властей начал информационную войну против лидера боснийских хорватов Драгана Човича и его партии Хорватское демократическое содружество (ХДС БиГ).

Об этом сообщает собственный корреспондент «ПолитНавигатора» на Балканах.

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Саботаж процесса интеграции с ЕС, блокирование формирования федерального правительства, а затем и правительства мусульмано-хорватского энтитета, дружба с лидером боснийских сербов Милорадом Додиком и приглашение российских военных дезинфекторов в населенный хорватами Герцеговинско-неретвинский кантон – вот далеко не полный список претензий, которые выкатило бошнякское издание лидеру боснийских хорватов Драгану Човичу. И намерено продолжать в то же духе, анонсировав серию подобных публикаций.

«Исключительная поддержка изменений в Законе о выборах в соответствии с принципом «равенства народов», который не имеет оснований в законодательстве ЕС, часто являлась причиной блокирования процессов в стране со стороны ХДС, по принципу – либо будет так, как хочет ХДС, либо не будет никак, – пишет издание о принципиальной позиции Човича и его партии по созданию национальных квот в хорватских кантонах Федерации, без которых местные хорваты банально забиваются бошнякско-мусульманским большинством, которое, например, помогло избраться в Президиум страны от хорватской общины непопулярному у соплеменников политику – сараевской марионетке Желько Комшичу.

«Вести» напоминают, что изменения в Закон о выборах с учетом национальных квот стало основным условием, на которых Чович соглашался участвовать в формировании правительства БиГ. Однако, по информации издания, смягчил свою позицию под нажимом своего союзника, лидера боснийских сербов Милорада Додика и Совмин в стране все-таки появился. Тем не менее соратник Човича – Маринко Чавара, на своем уровне блокирует формирование аналогичного правительства Федерации (мусульмано-хорватской) БиГ на тех же условиях, игнорируя «вразумления» со стороны ЕС и «стран Квинты» (пятерки самых могущественных государств Запада, надзирающих за Боснией).

«То, что ХДС БиГ не соблюдает Конституцию БиГ, ясно из последнего примера игнорирования партией заседания политической рабочей группы по интеграции в ЕС, – жалуется издание. – Хотя ХДС любит выступать в качестве «пропагандиста европейских ценностей», отсутствие участия в совещании, целью которого является ускорение пути БиГ в ЕС, не соответствует этим заявлениям. Более того, это была еще одна пощечина делегациям ЕС и «Стран Квинты», которые хотели предложить новый подход».

Припомнили бошнякские журналисты и совместную акцию по «оси Чович – Додик» против наличия иностранных судей в Конституционном суде БиГ, принимавших решения против Республики Сербской. Тогда лидер боснийских сербов потребовал вывода иностранных судей, назначаемых Еврокомиссией через аппарат Верховного представителя по БиГ, из этого органа, и Драган Чович полностью поддержал его.

«Кульминацией неуважения ХДС к решениям Конституционного суда стало появление лидера этой партии Драгана Човича на праздновании неконституционного Дня Республики Сербской 9 января 2019 года в Баня-Луке (тогда Сараево через конституционных судей пыталось запретить Республике Сербской иметь собственный День Республики – ред), – напоминает портал. – Судя по … неудачной попытке Човича вовлечь российские воинские части в операцию по дезинфекции ЦКБ Мостара, можно с полным основанием считать, что он не шутил, когда в Москве, общаясь с российскими СМИ, выступал за усиление влияния России в БиГ.

Драган Чович и президент Сербии Александр Вучич.

Отсюда и идентичная позиция ХДС БиГ и российского посольства по вопросу об отправке Первой ежегодной национальной программы (ANP) (по сотрудничеству Биг и НАТО – ред.) в Брюссель становится более ясной, когда они синхронно заявили, что «должно быть сформировано правительство, а ANP приостановлено»…. В октябре 2017 года ХДС БиГ проголосовало против предложения… об активизации действий Боснии и Герцеговины на пути к полноправному членству в НАТО. В ноябре того же года делегаты от хорватской общины решили не поддерживать вето бошнякской общины на резолюцию о военном нейтралитете Республики Сербской».

На основании всего вышеизложенного «Вести» делают вывод, что «хорватская политика в Боснии и Герцеговине, не заботясь о последствиях, бросается в объятия геополитической сферы интересов России», а «ХДС и ее лидер Драган Чович заменили европейские ценности на русские».