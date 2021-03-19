Сараево пошло на открытый конфликт с Москвой и сербами Боснии

19.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Бошнякская правящая элита Боснии и Герцеговины ответила на предостережения посольства России по поводу создания Госкомиссии по сотрудничеству с НАТО.

Ранее российское посольство охарактеризовало намерение Сараево сблизиться с Альянсом, как «враждебный шаг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Заявление Посольства России в БиГ, сделанное после создания Комиссии Боснии и Герцеговины по сотрудничеству с НАТО на основании решения Совета министров от 24 февраля 2021 года, сильно взбудоражило бошняцкую сараевскую элиту.

«В случае практического сближения Боснии и Герцеговины (БиГ) и НАТО нашей стране придется отреагировать на этот враждебный шаг, – было сказано накануне в заявлении российского посольства. – Мы призываем друзей из БиГ хорошенько подумать, взвесить все за и против, учесть мнения всех жителей страны, которые далеки от единого мнения по этому вопросу».

Ответ от представителей Сараево не заставил себя ждать.

«Цели внешней политики Боснии и Герцеговины определены Стратегией внешней политики. Членство в НАТО в этом вопросе также определено законом об обороне и решениях Президиума БиГ, – было сказано в сообщении Администрации бошнякского члена Президиума БиГ Шефика Джаферовича. – Босния и Герцеговина продолжит идти по этому пути, несмотря на позицию и мнение посольства Российской Федерации».

«Позиция Российской Федерации о том, что практическое сближение БиГ с НАТО является враждебным актом по отношению к России, необоснована и является выражением желания отменить право нашей страны на независимое проведение своей внешней и оборонной политики, – было сказано в ноте старейшей и самой авторитетной бошнякской исламистской Партии демократического действия Бакира Изетбеговича (PDA). – В 2006 году Парламентская ассамблея БиГ консенсусом приняла Закон об обороне, прослеживая ее путь в НАТО, а затем ряд других решений и стратегий, подтверждающих ее приверженность членству в НАТО.

Все вопросы, касающиеся судьбы и будущего Боснии и Герцеговины, будут решать ее институты и граждане. И больше никто».

С аналогичным мнением выступила и партия экс-главы боснийского Совбеза Фахрудина Радончича:

«Альянс за лучшее будущее БиГ считает заявление Посольства Российской Федерации в БиГ о сотрудничестве между Боснией и Герцеговиной и НАТО совершенно ненужным и неуместным.

Босния и Герцеговина, как суверенное европейское государство, будет принимать решения независимо от чьего-либо давления или угроз в отношении своих институтов власти, своей политики безопасности и обороны, а также интеграции в ЕС и евроатлантической интеграции как естественной цели, к которой стремится наша страна.

Мы напоминаем, что альянс НАТО, как и Европейский Союз, представляют собой не только интересы безопасности или геостратегические интересы БиГ, но и высший цивилизационный уровень сотрудничества между государствами и народами».

Напомним, что против вступления в НАТО и за нейтральный статус страны выступает Республика Сербская – энтитет Боснии и Герцеговины. Однако действия новой администрации США и Института Верховного представителя по БиГ направлены на лишение сербского образования субъектности и остатков суверенитета.