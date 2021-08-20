Сараево угробило свои военные вертолеты, предпочтя России Украину и Литву

20.08.2021 18:17 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Новости Украины

Заместитель председателя Объединенной комиссии по обороне и безопасности парламента БиГ Душанка Майкич выступила против травли бошнякской элитой сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика, который не позволил использовать для тушения пожаров аварийные вертолеты вооруженных сил страны.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Майкич удивилась, как возможно, что два других члена Президиума – Желько Комшич и Шефик Джаферович, обвиняющие Милорада Додика, не знают, что вертолеты Вооруженных сил БиГ не могут использоваться для тушения пожаров из-за устаревания и ненадлежащего технического обслуживания, что ставит под угрозу жизни членов экипажа.

Она отметила, что возраст вертолетов Вооруженных сил БиГ составляет от 30 до 50 лет и что они не обслуживаются на регулярной основе. По словам зампреда парламентской Комиссии, за последний капитальный ремонт вертолетов некоей украинской компании было выплачено около 10 миллионов конвертируемых боснийских марок, однако их вернули в гораздо худшем техническом состоянии, чем до этого «капитального ремонта».

Техническая документация о качественной приемке «отремонтированных» на Украине вертолетов, добавила она, из-за большого количества возражений военнослужащих, оказалась выброшенной в озеро Богданич.

Душанка Майкич

Майкич напомнила о том, что в Вооруженных силах БиГ уже были случаи крушения вертолетов в 2006 и 2012 годах, но, к счастью, тогда никто не погиб.

«Реальную помощь в тушении пожара на территории Федерации (бошнякско – хорватской) БиГ оказала Вертолетная служба Республики Сербской, хотя мы не можем забыть, сколько критики последовало когда, Республика Сербская закупила новые вертолеты в России, которые, как мы теперь видим, выполнили свою миссию,- отметила заместитель председателя Объединенной комиссии по обороне и безопасности. – Я хочу указать на безответственность Министерства обороны и Совета министров, когда речь шла о ремонте вертолетов Вооруженных сил, поскольку Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России сама направила властям БиГ предложение, узнав что Минобороны объявляет тендер на капитальный ремонт вертолетов «МИ-8». Потом русские не могли понять, как они, как мировой лидер в строительстве и производстве этих вертолетов, были исключены из тендера, а им предпочли литовскую компанию «Хелисота», не имеющую лицензии на капитальный ремонт, и не способную гарантировать безопасную эксплуатацию вертолетов после ремонта!».

Напомним, что ранее градоначальник бошнякской Ябланицы ДамирШабанович инициировал возбуждение уголовного дела против Милорада Додика за то, что тот не отправил армейские вертолеты на тушение пожаров.