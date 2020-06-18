Сараевские власти нашли повод, чтобы расправиться с последним югославом Боснии

18.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Полиция БиГ в рамках спецоперации арестовала мэра города Велика-Кладуша Фикрета Абдича, который в 90-е годы выступал за сохранение Югославии, возглавлял союзную сербам Республику Западная Босния и по сей день остается объектом лютой ненависти бошнякской элиты.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Восьмидесятилетний Фикрет Адич, которого в народе ласково называют «Бабо» (Папа) был арестован и отправлен в административный центр Уна-Санского кантона БиГ – Бихач. Когда правоохранители сажали его в машину, у здания муниципалитета собрались журналисты, его сторонники, которые скандировали «Бабо!» и противники, которые кричали: «Такбир!Аллах акбар!».

Фикрет Абдич

Вместе с ним были арестованы еще шесть человек, предположительно также муниципальных чиновников. Подозреваемым инкриминируются статьи «Злоупотребление служебным положением и полномочиями», «Нарушение равноправия (свободной конкуренции – ред.) при осуществлении хозяйственной деятельности», «Недобросовестные деловые операции», «Создание монопольного положения на рынке» и «Недобросовестная работа на (государственной) службе».

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Арест Фикрета Абдича

Фикрет Абдич в 90-е был главным оппонентом и противником лидера сараевских исламистов Алии Изетбеговича. Будучи уроженцем так называемой Цазинской краины, погруженной в нищету после того как югославские коммунисты жесткого подавили там бунт местных крестьян против коллективизации, он создал передовое хозрасчетное предприятие пищепрома «Агрокомерц», которое стало гигантом югославской индустрии, активно работавшим в том числе и на экспорт.

Благодаря этому на родной территории Абдичу удалось построить социальный рай и заслужить любовь земляков. Однако, в конце 80-ых вскрылась его афера с необеспеченными ничем облигациями, он получил первый срок, а процветающий холдинг рухнул.

В 1990 году освободившийся и не растерявший популярности Абдич принял участие в выборах в Президиум БиГ, выиграв у лидера сепаратистов-исламистов Алии Изетбеговича, но по каким-то причинам добровольно уступил ему мост президента страны. Многие эксперты полагают, что Абдича тогда просто запугали, а он сам до сих пор не раскрыл этот секрет.

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Встреча Абдича после освобождения из тюрьмы в 2012 году

Видя, что сараевские власти ведут дело к войне, он вернулся из столицы в родную Велика-Кладушу, где начал переговоры с боснийскими сербами и боснийскими хорватами, а также в команде председателя Международной конференции по бывшей Югославии Дэвида Оуэна начал работать над проектом федерализации БиГ, который однако был отвергнут Изетбеговичем и его ястребами. В ответ Абдич провозгласил в Велика-Кладуше Автономную область Западная Босния, подписал соглашения с Республикой Сербской и хорватской республикой Герцег-Босна, после чего Сараево объявило его сепаратистом и начало боевые действия против Западной Боснии.

Бойцы Республики Западная Босния

В ответ Абдич создал собственную армию, бойцов которую принципиально одевал в форму ЮНА и начал боевые действия на сербской стороне. В 1994 он преобразовал Автономную область в республику, однако уже в 1995 году ее жесточайшим образом зачистили исламисты, в то время как хорваты при поддержке инструкторов НАТО уничтожили Республику Сербская Краина. Все мощности и активы «Агрокомерца» сараевские власти банально «отжали» и разграбили, тридцать тысяч жителей Западной Боснии были вынуждены бежать в Европу и РС. Самого Абдича впоследствии арестовали и приговорили к двадцати годам якобы за «создание лагерей для военнопленных» и «жестокое обращение с ними». Из них он отсидел десять лет и вышел на свободу.

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Югославский фильм о передовом предприятии “Агрокомерц”

В родной Велика-Кладуше Фикрета Абдича позвали стать мэром и он с легкостью выиграл выборы в 2016 году. Голосуя за него, земляки надеялись, что пожилому югославу удастся вернуть эпоху «Агрокомерца».

Однако сараевские власти всячески вставляли ему палки в колеса, начиная с того, что во вовремя прочтения присяги другие мэры показательно вышли из здания, где проходила церемония и заканчивая тем, что отказались возвращать ему имущество некогда принадлежавшего ему предприятия.

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Бойцы Западной Боснии сжигают флаг исламистов

Мало того, на Абдича было совершено несколько покушений. В последние годы возглавляемую им Велика-Кладушу и окрестности Сараево превратило в большой лагерь для нелегальных мигрантов, которых селило в пустующих и полуразрушенных производственных помещениях и складах «Агрокомерца».