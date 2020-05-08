Сараевский кардинал решил отслужить мессу памяти нацистских преступников

08.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Возмущение у боснийской общественности вызвало намерение боснийского кардинала-священника, архиепископа Верхнебосанского Винко Пулича провести в сараевском кафедральном соборе Святого сердца Иисусова мессу в память о расстреле в австрийском Блайбурге югославскими партизанами хорватских нацистов-усташей.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ежегодно 15 мая реваншистские силы, имеющие определенное влияние в хорватском обществе, отмечают так называемый Мемориальный день жертв Блайбурга и Крестного пути.

Эта дата приурочена к казни югославскими партизанами хорватских нацистов-усташей, а также их сторонников из числа боснийских мусульман и словенских домобранов, которые в начале мая бежали с территории Югославии, чтобы сдаться британцам. Однако британцы не приняли их, выдав партизанам.

В итоге, помня о тех изуверских массовых преступлениях, которые совершали хорватские союзники Гитлера, партизанское руководство приняло решение ликвидировать всех коллаборационистов. По разным оценкам, по приговору партизан-антифашистов в окрестностях австрийского Блайбурга были расстреляны от 1 тысячи 200 до 15 тысяч человек (что маловероятно).

В среде усташеской эмиграции уничтоженные палачи приобрели ореол мучеников, в честь которых начали служить католические мессы и проводить памятные мероприятия с 70-х годов прошлого века, поначалу тайные, а с обретением независимости Хорватии – вполне себе явные, с участием первых лиц хорватского государства.

Традицию участия лидеров Хорватии в церемонии памяти ликвидированных нацистов отважился прервать только избранный в конце прошлого года президент социал-демократ Зоран Миланович, а от связанных с этим неприятностей его избавила пандемия коронавируса, из-за которой траурные мероприятия в Блайбурге были отменены.

Решил не отставать от хорватского политмейнстрима и боснийский кардинал Винко Пулич.

Кардинал Пулич сильно переживает за горящие в аду души усташей

«Я осмелюсь посоветовать кардиналу Пуличу, раз он решил отслужить мессу по убитым в Блайбурге, среди которых было большое количество военных преступников, помолиться и за души невинно убитых жертв этих злодеев», – прокомментировал инициативу католического епископа член Президиума БиГ от хорватской общины, впрочем, не признаваемый боснийскими хорватами за своего лидера, избранный благодаря голосам бошняков, союзник сараевской элиты Желько Комшич.

«Давайте вспомним о преступлениях «Черного легиона» Юре Францетича (командира элитного подразделения утсашей, отметившегося своей жестокостью по отношению к пленным – ред.), преступлениях Макса Лубурича в Сараево (командир картельного подразделения «Крижари» (Крестоносцы), будущий комендант концлагеря Ясеновац лично принимавший участие в пытках и казнях – рад.) и помолимся за души тысяч невинных гражданских лиц, включая детей, убитых самым жестоким образом в Ясеноваце и Донье Градине», – призвал Комшич.

Предшественник Пулича – блаженный кардинал Алоизий Степинац (крайний справа) вместе с верхушкой усташеской Независимой Державы Хорватской

Он отметил, что преступления усташей были настолько ужасны что вызывали неприятие даже у их немецких хозяев. А также тот факт, что они убивали людей только за то, что те были сербами, евреями, цыганами, антифашистами. Не менее охотно они расправлялись и с католиками-хорватами, если те открыто выступали против их преступной власти.

«Очевидно, что Блайбург, в первую очередь, используется для того, чтобы попытаться реабилитировать идеологию усташей – в те дни, когда вся Европа празднует победу над фашизмом», – отметил со своей стороны бошнякский член Президиума Биг Шефик Джаферович.

“Невинные” жертвы партизан развлекали себя “невинными забавами”

«Я не вижу никакой связи между Сараево и Блайбургом. Если в контексте Второй мировой войны нужно молиться за кого-то в Сараево, то за тысячи невинных жертв Макса Лубурича и режима усташей. Мы не можем вмешиваться в церковные дела и запрещать проведение месс, но церковь также обязана заботиться о посланиях, которые она отправляет своими действиями пастве», – предупредил Джаферович.

Блайбург: скорбь без пива – не скорбь