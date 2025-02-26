Сараевский суд приговорил лидера боснийских сербов к году тюремного заключения – Республика Сербская ответила митингом

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Первая инстанция Суда Боснии и Герцеговины приговорила президента Республики Сербской Милорада Додика к одному году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать официальные должности.

При этом и.о. директора «Официального вестника» РС Милош Лукич был оправдан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Милорад Додик, как и обещал ранее, не явился на оглашение приговора в Суд БиГ в Сараево, встретив известие о приговоре ему на народном митинге у здания Народной скупщины РС в столице сербского энтитета – Баня Луке.

«Я научился справляться и с более сложными вещами, поэтому переживу и это. Для меня важно, что вы здесь и что вы меня поддерживаете», – обратился президент РС к митингующим.

Прокомментировал своё оправдание судом первой инстанции и Милош Лукич.

«Решение суда для меня не является основанием для какого-либо удовлетворения или счастья. Останется только написать, что все это – большой позор и удар по институтам и народу Республики Сербской», – отметил он.

В свою очередь МИД России в своём заявлении отметило, что обвинения в адрес законно избранного президента Республики Сербской, а, по сути, и всего сербского народа, основаны на положениях псевдозакона, произвольно навязанного суверенной Боснии и Герцеговине самопровозглашенным Верховным представителем Карлом Шмидтом, и явно выходят за рамки правового поля.

«С самого начала «судебный процесс», длившийся полтора года, представлял собой ни что иное, как пародию на правосудие и откровенное издевательство над основами верховенства права. Преследование Милорада Додика носит исключительно политический характер, инспирированный Западом, который руками своих марионеток в судебной системе Боснии и Герцеговины надеется устранить с политической сцены патриотические силы Республики Сербской, противостоящие евроатлантическому неоколониализму», – сказано в ноте российского ведомства.

Напомним, что Додику и Лукичу инкриминировалось «неуважение и игнорирование решений» западного надсмотрщика за БиГ – Верховного представителя, которого руководство Республики Сербской обосновано считает нелегитимным.

Дело в том, что в свое время кандидатура Кристиана Шмидта в обход установленных норм была назначена ЕС без положенного одобрения Совбеза ООН, где против неё выступали Россия и Китай.

Вердикт суда первой инстанции не является окончательным и станет таковым после того, как защита и обвинение подадут апелляции, а окончательное решение будет вынесено коллегией второй инстанции Суда БиГ.