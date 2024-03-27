Сардэчна пажалаваць! Лукашенко рад, что французы заменят украинцев на границе

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет рад, если НАТО разместит свои войска на украинской границе.

Об этом он заявил журналистам в рамках внезапной проверки боеготовности танкового батальона на Ошмянском тактическом направлении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На юге нашей страны, на украинском направлении 120 тыс украинцев сейчас. Они хотят их забрать, бросить на фронт против России, а здесь выстроить на нашей границе французские или натовские войска. Это благо для нас. Они не будут защищать Украину так, как защищают сейчас эти украинцы. Мы и не собираемся против них воевать. Нам это не надо», – сказал Лукашенко.

В то, что натовцы атакуют Белоруссию со стороны Латвии, Литвы и Польши он не верит и хочет убедить Запад в том, что нападать не собирается. При этом Лукашенко допускает, что северную или западную границу могут пересечь дрг, сформированные из белорусских оппозиционеров-змагаров. Он отдал распоряжение их уничтожать.