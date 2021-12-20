Саша останется с нами? В Белоруссии на ура разбирают футболки с цитатами Лукашенко

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Магазин футболок с цитатами президента Белоруссии Александра Лукашенко открылся в минувшие выходные в Минске.

На изделия легкой промышленности нанесены известные афоризмы белорусского лидера: «Нас не наклонишь», «Факты на стол», «Любимую не отдают», «Президентами не становятся, президентами рождаются», «Раздевайся и работай», «Никакой чрезвычайшины». Аналогичные магазины планируется открывать и в областных центрах.

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Беглая оппозиция уверяет, что ажиотаж в день открытия в магазине создавали чиновники, депутаты и журналисты государственных СМИ.Действительно, именно эта публика хвасталась обновами с соцсетях.

«Не хватало ритуала. Ранее позор того, что ты должен демонстрировать лояльность, можно было прятать в тиши своих кабинетов и на совещаниях, то теперь этот позор придется носить на себе материально, демонстрируя его всем остальным. Все конструируется по лекалам любой религии: о вере нужно свидетельствовать», – сказал в своем видеоблоге беглый оппозиционный экономист Сергей Чалый.

Однако не все так однозначно. Цитаты Лукашенко будут с удовольствием носить на груди в селах, где президент сохраняет популярность. Колхозы закупают майки тюками для премирование ударников труда.

Не откажется от президентского мерча и часть аполитичной молодежи.

Ирония состоит в том, что сама оппозиция подсаживала свою аудиторию на цитаты «диктатора».

В прошлом году польские экстремистские каналы распространяли подборки стикеров в афоризмами Лукашенко. Оттуда они перекочевывали на самодеятельные плакаты Беломайдана.

Но мода на майданы при деятельном участии силовиков в Белоруссии прошла, а привычка к цитатам осталась. Ее власть теперь попытается сделать новой модой. И нельзя утверждать, что этот проект обречен на провал. «По приколу» новую продукцию может носить та треть общества, которая даже согласно западным социологическим опросам не поддерживает ни Лукашенко, ни оппозицию.

Кстати, об опросах. На прошлой неделе власть опубликовала масштабное исследование «Беларусь: мнение о будущем», согласно которому Лукашенко в той или иной мере доверяют 72% респондентов. Примечательно, что публично соцопрос комментируется в выражениях: общество за год изменилось и одумалось. Непонятно, как это бьется с официальными результатами президентских выборов, после которых и начался Беломайдан. Тогда Лукашенко насчитали 80%.

Если считать, что в 2020 году все было корректно, то тогда президент потерял за полтора года 8%. Но все понимают, что ни тогдашние выборы, на нынешний соцопрос реальной ситуации не отражают.

За неимением объективной социологии, приходится считать, что ближе к истине западные исследователи, которые полуподпольно выяснили: белорусское общество разделено на три относительно равные части – ябатьки (сторонники Лукашенко), змагары (оппозиция) и «болото».

Пытающиеся быть объективными комментаторы расходятся лишь в том, какая из третей немного больше. Но главный вопрос для Белоруссии – куда стечет «болото». В этом смысле новая «мягкая сила» властей с распространением мерчей Лукашенко при продолжающемся закатывании в асфальт змагаров может укрепить президентские позиции.

Сам гарант на встрече с активом Витебской области высказался против внеочередных президентских выборов под наблюдением ОБСЕ. Энтузиазм, с которым его сторонки восприняли это заявление, создает стойкое ощущение, что внеочередных выборов не будет вообще. Сам Лукашенко недавно дал понять в интервью РИА «Новости» дал понять, что возможно придется ждать очередной кампании еще три года. Но даже в ней, несмотря на все обещания минувшего года, он может принять участие. Не зря же тратятся деньги на наглядную агитацию в виде цитат на майках.