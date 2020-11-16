«Саша, ты перешёл черту»: Лукашенко предупредили, что в Москве видят все «косяки»

16.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Затухание протестов в Минске не должно рассматриваться как повод для самоуспокоения – напряженность в белорусском обществе растёт, Александр Лукашенко не делает необходимых шагов для ликвидации раскола.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил военный эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нарастание напряжённости идёт и будет продолжаться, потому что Лукашенко не сделал ничего для того, чтобы эту напряжённость снять. Где «братья и сёстры», где «Извините меня белорусский народ, я накосячил, и сейчас немедленно убираю идеологов»… Он всё это специально делает для роста напряжённости.

Студенты, врачи, профсоюзы, и многовекторность Лукашенко делает всё для того, чтобы напряжённость росла, потому что он продолжает свою дебильную политику. Причём он сейчас ах*ел настолько, что поверил в свою неуязвимость, но абсолютно зря в это поверил.

Вы что, думаете, византийская Россия не умеет быть циничной, или в Кремле у кого-то что-то дрогнет? Рано или поздно ему скажут: «Саша, ты уже наворотил и перешёл черту, поэтому ну тебя на**й», – отметил он.