Сатана отстёгивает иррациональным москалям повышенные пенсии за хорошую службу – Корчинский

25.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине мизерная экономика и жалкая политика, поскольку украинское государство ведёт себя слишком рационально.

Об этом в эфире «4 канала» рассказал одиозный украинский националист, экс-боевик «АТО» Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У москалей нет нормальной экономики, правда, у них есть нефть. Но у них всё плохо, в том числе и нефть у них некачественная. Но по площади это самое большое государство в мире, и москали на нас нападают.

Они у нас отбирают, а не мы у них – в значительной мере потому, что всю свою историю они были значительно менее рациональны, чем мы. Ими всегда двигали сатанинские, но иррациональные факторы.

Они преданно служили сатане, но они ему служили, в то время, как мы, украинцы, слишком часто хотели построить свой быт, свою политику и отношения с соседями на каких-то разумных, спокойных, рациональных основаниях. И в результате – большое количество жертв и страданий.

В результате сегодня у нас мизерная экономика и жалкая политика. Может надо как-то отказаться от этой порочной практики, может надо самим стать иррациональными и, наконец, выбирать президентами людей, которые пылают великими идеями, выраженными в решительной форме, а не каких-то людей, которые рассказывают нам что-то про пенсии?

В иррациональных странах и пенсии большие, а для слишком рациональных правительств никогда не хватает денег для социальных выплат», – поделился идеей Корчинский.