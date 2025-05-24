Сатанинские пляски русофобов: Фарион реинкарнировалась в Болгарии

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В Болгарии появилась своя языковая беспредельщица, до боли напоминающую убитую во Львове нацистку и оголтелую русофобку Ирину Фарион.

Так, некая депутат местного парламента Елисавета Белобрадова взяла на себя неприглядную миссию по искоренению русского языка в местных учебных заведениях.

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Начала она, как это водится у ее украинских коллег, с банального доноса. Вот лишь несколько цитат из ее депутатского запроса на имя болгарского министра образования.

– Считает ли Министерство образования и науки необходимым популяризировать русский язык после того, как Россия на протяжении последних трех лет объявляет нас вражеским государством, а мы ввели против нее санкции и не имеем прочных контактов с этой страной?

– Почему в нашей стране школы сотрудничают с русофильскими организациями, лидеры которых обвиняются в шпионаже? Кто спонсирует школы и учителей для этих пророссийских инициатив – русские уголки в школах, костюмы, материалы, поездки?

– Предоставьте, пожалуйста, таблицу численности преподавателей русского языка на 2024/2025 учебный год по районам.

Добралась Белобрадова и до учебников религиоведения, где, по ее мнению, продвигаются идеи известного философа Александра Дугина, которого она именует не иначе как «идеологом Путина»…

Благодаря её стараниям уже составлен черный список «неблагонадежных» высших и средних учебных заведений страны. При этом сама Белобрадова признает, что «каждый пятый ребенок в Болгарии изучает русский язык»… И этот факт её приводит в бешенство…

Русофобская «охота на ведьм» в Болгарии развернулась так масштабно, что реакция последовала от пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой. Она провела специальный брифинг по этому вопросу.

Захарова заявила, что существуют проблемные настроения в отношении преподавателей русского языка и их учеников, добавив, что Болгария нарушает права своих граждан. Представитель МИД России заявила, что «определенные политические круги Болгарии ведут агрессивную антироссийскую пропаганду». Захарова назвала это «началом кампании против учителей и учеников».

Не остались в стороне и адекватные представители болгарского народа.

«Очевидно, что Белобрадова выполняет иностранные заказы, уже отработанные на Украине и в других пограничных постсоветских странах. Мы должны быть вечно погружены в хаос, гражданские антагонизмы, по возможности даже войны, быть буфером, который щекочет, щиплет, плюет на Россию — вот чего хотят спонсоры, так называемая, мировая элита. Старый трюк – он не работает! Мы живем в тоталитаризме, фактически в фашизме — целый язык, целый народ находятся под запретом», – заявила журналистка издания «Свободно слово» Гергана Пирозова.

С присущим ей сарказмом, отозвалась и Ирини Зикидис, популярный болгарский блогер.

«Я восхищаюсь героическим стремлением г-жи Белобрадовой запретить изучение русского языка в болгарских школах. Успешно нейтрализовав мафию, коррупцию и низкую грамотность, элита страны наконец взялась за настоящего врага — Достоевского! Конечно, в списке подозреваемых значатся Толстой, Лермонтов и бабушка, которая тайком читает Чехова своим внукам. Следующим логичным шагом, я полагаю, был бы запрет на хранение русской литературы. Мне вообще очень нравится титанический полет мысли наших демократов. Тот факт, что в советское время никто не думал запрещать изучение английского, немецкого и французского языков, поясняет многое…», – сказала Зикидис.

Странно, что нацистка Белобрадова не дочитала биографию своей украинской вдохновительницы Фарион. Пуля в голову от местного паренька – финал не слишком завидный…