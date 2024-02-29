«Сатанинский притон рашистов»: в Одессе загорелся храм Московского патриархата

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…за полчаса до начала последней атаки на Одессу в городе загорелся храм. Атака была мощной, пламя в порту полыхало до неба, а взрывы от детонации снарядов (вероятно, попадание в склад боеприпасов) не стихали полчаса, хотя местные вояки и сообщили лишь о «попадании в трансформатор» и «героическом уничтожении» всех — девяти из девяти — дронов.

Нацистам, конечно, хотелось, чтобы прилет пришелся по храму — орать-не переорать тогда, да и храм не жалко, ибо Московского патриархата. Они даже уже начали, но… Пожарные ведь зафиксировали и время вызова, и время приезда. Поэтому еще раз повторю — святыня загорелась за полчаса до атаки. В нашей истории это важно.

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«Горит храм Архангела Михаила и святителя Луки на улице Тенистой. Молимся за тех, кто это сделал. Чтобы они не попали в Ад… Ибо они не ведают, что творят», — написал в закрытом чате прихожанин церкви и местный православный активист, имя которого называть не буду, ибо нацисты неоднократно совершали на него нападения.

Далее последовала уже сводка пожарных:

«Спасателями установлено возгорание двухэтажного здания (трапезной). Благодаря оперативным действиям пожар ликвидирован. Во время тушения спасен мужчина 1952 года рождения, которого пожарные вывели из задымленной среды. Причина пожара и ущерб устанавливаются».

Пострадавшим оказался настоятель; сам храм уцелел, но сильно пострадали трапезная, церковная лавка и помещение воскресной школы. Прихожане уверены — это поджог.

Но что началось в нацистских пабликах, когда, до приезда пожарных, церковь еще пылала?!. Да по-прежнему — бесовщина. «Сдохните, твари!», «Пусть горит, все равно московский». Бесы распоясались так, что даже отбитый нацист Ганул удалил пост о «палающей москальской цэркви» (видать, кураторы из СБУ намекнули, что перебор, и что украинских-то церквей в городе штуки три, не больше).

А вот принадлежащий нардепу Гончаренко сайт «Думская» «высеры» своих комментаторов удалять не стал, поэтому все могут легко прочитать следующее:

«Господь решил избавиться от кацапского дерьма на земле украинской! Не нужно ему мешать! Все, что связано с кацапами в Украине, должно быть ликвидировано! Аминь!».

«Это не храм, а деревянный сарай с крестиком для заноса денег, построенный с нарушением всех возможных законов и правил. Очень жаль что этот сатанинский притон рашистов полностью не превратился в пепел».

А теперь вспомним пляски на руинах пострадавшего от «героической работы ПВО» Свято-Преображенского собора, главного храма Одессы, понятное дело, Московского патриархата, открывал и освящал который Патриарх Кирилл.

Именно туда, даже не собираясь ремонтировать добиваемое дождями здание, водят делегации «любых друзив» из Европы, оттуда писал видосы Зеленский, там мэр с гауляйтером периодически устраивают бьюти-фотосессии в духе «Индиана Джонс пришел справить нужду, но тут святыни», бесконечно науськивают ЮНЕСКО: «Посмотрите, что сотворили рашисты с жемчужиной архитектуры!»…

Ну, правильно, потому что сами и разбомбили, рассказывая о прилете русской ракеты, хотя воронки возле храма нет.

Удобно, правда?

А когда беда (поджог?) случилась с другим храмом — «это сатанинский притон рашистов»…

Комментировать очевидное не буду. Отмечу лишь, что — да, православные храмы будут рушиться, храмы будут гореть-страдать… до тех пор, пока в Одессе будет оставаться Украина.