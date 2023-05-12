Сатанисты буднично добивают УПЦ, которая им клянётся, что она не МП

Гонители УПЦ сменили тактику. Не сумев победить в лобовой атаке, то бишь, с наскока захватить величайшие святыни Православия – Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры, – они прибегли к «рутинному» методу давления. Включающему, в частности, отжим множества других храмов, по регионам и провинциям. Метод заключается в том, чтобы сделать беззаконие будничным. И чтобы к беззаконию привыкла общественность и перестала обращать на него внимание.

В сущности, это пресловутая механика открытий окон Овертона. Ее активное внедрение началось в западной Украине, а теперь достигло и Киевской области, откуда почти ежедневно приходят сообщения о новых нападениях на приходы и насильственных переводах их в ПЦУ. Хуторские рейдеры, не считаясь ни с какими законами, просто заявляются к районным батюшкам, выгоняют верующих – обычно это несколько старух – и навешивают свои замки.

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В большинстве случаев национал-гопниками руководят местные гетьманишки. Как то было, например, в Боярке, где тамошний мэр лично попиарился на захвате храма, и во многих других местах.

Боярка, богослужение под открытым небом после захвата храма

Впрочем, и главные святыни, конечно, не оставлены в покое. Например, продолжаются атаки на Киево-Печерскую Лавру и ее священнослужителей. Бесноватым «активистам» явно поставлена задача перманентно третировать их и, в частности, устраивать постоянные «коридоры позора» высшему духовенству во главе с предстоятелем УПЦ. В первой декаде мая на него уже второй раз было совершенно нападение. По примеру того, что произошло 29 апреля. Как мы помним, тогда к митрополиту Онуфрию, выходившему из храма Агапита Печерского возле ворот Нижней Лавры, подбежала группа радикалов, с криками «Позор!», «Диверсанты в рясах!» и «Онуфрия на обмен!» Нападение успели предотвратить иподиаконы и прихожане, находившиеся рядом (они закрыли его собой и посадили в машину), вместе с подбежавшими полицейскими. Накануне 9 Мая ситуация повторилась.

А еще 6 мая на одном из блок-постов Киева на полтора часа силовиками был задержан второй человек в иерархии – митрополит Антоний (Паканич), управляющий делами Церкви. Потом он рассказал, что, выехав в 5.30 утра к месту службы в одном из районных приходов, сумел добраться только до первого КПП. Где машина была тут же остановлена якобы для проверки документов.

«Когда сотрудник таможенной службы увидел мой паспорт, завел его данные в компьютер, я сразу увидел его лукавую улыбку», – поведал владыка на проповеди в Лавре.

«Полициянты» сообщили ему, что проверка связана с тем, что Антоний находится в базе «Миротворца». Они провели обыск машины, проверку всех емкостей и даже лекарств в его личном кейсе. В связи с чем не возникает сомнений, что митрополита уже давно «ведут», и о каждом его передвижении становится известно СБУ.

Здесь отметим, что еще в декабре 2022 года обер-нарком с Банковой ввел очередные санкции против иерархов Украинской православной церкви. Среди подпавших под них был и Антоний, который в ответ заявил, что «цель санкций и прочих действий властей – сначала скомпрометировать Церковь и ее священнослужителей, настроив общественное мнение полностью против УПЦ», подготовляя почву для того, чтобы можно было «спокойно захватывать храмы и монастыри».

Митрополит Антоний

Что касается Лавры, то сатанисты, науськиваемые на нее властями, нашли себе пристанище и перевалочный пункт в бывшем Феодосьевском монастыре, ранее принадлежавшем УПЦ, потом отобранном у нее Филаретом (Денисенко) и его «Киевским патриархатом», а после подписания томоса захапанным уже у «Филармона» его бывшим воспитанником Думенко, ныне паханом ПЦУ. Это небольшое здание находится аккурат между двумя Лаврами, Верхней и Нижней, на противоположной стороне улицы, которую еще при Ющенко разделили на две части с разными названиями – Мазепы и Лаврской.

Там и держат свою мерзкую наглядную агитацию, плакаты и сине-желтые тряпки, богохульные «активисты». Не приходится сомневаться также в том, что там они «отдыхают» после «перформансов», закусывают и выпивают, а возможно, также нанюхиваются и накалываются перед своими «патриотическими» набегами, не стесняясь того, что это происходит перед святыми образами. (Сам факт накалывания и нанюхивания вряд ли можно оспаривать, хотя бы раз узрев их прыжки, ужимки и физиономии).

Один из таких национал-патриотов и противников УПЦ заявил в интервью порошенковскому «5 каналу», что наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла, посаженного под домашний арест, следует «поставить в лесу на колени и расстрелять без закона, а видео расстрела пустить по всем телеканалам». Также посожалел, что, мол, «пацаны сейчас воюют, и некому спалить эту богадельню». (Хотя многие «пацаны», ставшие пушечным мясом, то и дело обращаются к клирикам УПЦ с просьбами о молитвах). Ну и, как водится в современном укробедламе, сей бугай сам находится не под Бахмутом, а под Лаврой, откуда и требует зверских убийств для православного епископата.

«Объяснение тут простое, – говорит наш старый знакомый, русский киевлянин и прихожанин Лавры Олег. – Такие антицерковные людоеды нужны властям именно здесь, им поставлены четкие задачи и проплачено почасовое варняканье. Их содержит СБУ, точно так же, как и всяких там карасей с «С-14», и им подобную шушеру. Здесь, в Киеве, тепло, светло и мухи не кусают, точнее, пули не свистят. Вот они тут и пасутся. А кривоохранители им потакают и уберегают от ответственности, хотя над православными верующими издеваются с садистским удовольствием. Если уже на Онуфрия стали покушаться и Антония третировать, значит, дело очень далеко зашло. Ну что же тут скажешь. К сожалению, призывы священноначалия молиться о «воинстве» и властях Украины продолжаются. Как и материально-духовная поддержка ВСУ, как и заявления об уверенности в победе над Россией, «откараскивание» от нее и от Московского патриархата, и прочее».

«А ведь мы помним, как в 2014 году Блаженнейший Онуфрий не встал на Верховной раде в знак почтения к турчиновским головорезам-«атовцам», – продолжает тему другой наш знакомый, Николай, которому, по его признанию, сложно перестать уважать священноначалие. – И вместе с ним, по его примеру, не посмел и встать присутствовавший там же митрополит Иона, который давно считается скрытым раскольником в УПЦ. Нацисты тогда обрушили на их головы шквалы обвинений в непатриотизме и т.д., но мы все были восхищены его мужеством… А теперь предстоятеля будто подменили… После прошлогоднего феофаниевского предательского собора становится все труднее уважать его, хотя его очень жалко… Кстати, несмотря на решения этого собора, есть еще в Киеве приходы, где на Божественных Литургиях поминается Святейший патриарх . Есть такие, и это очень отрадно. Как и то, что священники Бердянской епархии обратились к патриарху Кириллу с просьбой принять ее в состав Русской Церкви».

Да, это, конечно, очень хорошо, хотя общая картина далеко не такая отрадная. То и дело звучат самооправдания официальных представителей Церкви перед сатанинскими властями и их заверения в полной поддержке режима Зеленского.

Например, к 9 Мая в этом смысле «отличилась» Одесская епархия УПЦ, возглавляемая митрополитом Агафангелом, очень известным и уважаемым в православной среде. Раньше она всегда широко отмечала праздник Великой Победы. Ее представители, диаконы, иподиаконы и пономари, входили в состав певческого коллектива, традиционно исполнявшего к 9 Мая песни Великой Отечественной войны и церковные песнопения в честь Победы. Однако теперь они сняли ролик, где принялись объяснять, что не желают исполнять их сегодня, поскольку Россия напала на Украину. Ну и в привычном за последний год ключе расписывать, как епархия помогает Украине, фронту и ВСУ, и клеймить «страну-агрессора».

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Параллельно на YouTube -канале «Первый козацкий», известном рупоре УПЦ, начали появляться передачи, где православные лекторы, мудрствуя лукаво, пытаются объяснять аудитории, почему не надо считать представителей УПЦ коллаборантами. Дескать, мы не такие, мы большие патриоты Украины, укровласти и ВСУ.

А между тем враги Церкви ловят каждый такой реверанс и потешаются над ним. Так, недавно один из подонков в Верховной Раде, депутат Арьев, заявил, что «московские попы поменяли тактику. Теперь они судятся с теми, кто называет их «Московским патриархатом». Но, мол, мы все равно знаем, что это «подмосковная церковь».

«Конечно, все это выглядит не очень достойно, – вздыхает по данному поводу Николай. – Как можно по суду доказывать свое отречение от Матери-Церкви в угоду сатанистам? Которые ещё больше торжествуют в связи с этим и уже ни во что не ставят нас?.. Но знаете, что я ещё хочу сказать. Если бы эта война не приняла характера вялотекущей шизофрении с тысячами жертв, если бы в первые дни нас освободила Россия от этой поганой нечисти, как мы все того ждали, если бы разбили «центры управления» Зеленковской шайки, а не цацкались с ними, если бы не гибло столько людей, в том числе, мирных, то и ситуация в Церкви была бы совсем иная».