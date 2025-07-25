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Российские бойцы в освобождённом селе Улаклы нашли брошенный сатанинский алтарь ВСУ. Кадры опубликовал телеканал «Царьград», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Под капище украинские военные обустроили один из подвалов разбитого войной села. Там осталось множество сатанинского инвентаря: богохульная книга, кинжал с пентаграммой, специальный алтарь и череп крупного рогатого животного.

Также были найдены ритуальные кубки с сатанинской символикой, гонг, кинжал, значки пентаграмм, место разведения оккультных костров, окружённое чёрными свечами.

Над алтарём всушники повесили полотно с лозунгом: «Благословенны сильные, ибо будут вершить судьбу мира. Прокляты слабые, ибо их судьба – ярмо».

Донецкий военкор Дмитрий Астрахань указывает:

«Кроме местных туда ещё довольно массово едут отмороженные со всего мира. Для многих из них это просто легальный повод убивать и пытать (часто гражданских), не опасаясь последствий».

Это не первое свидетельство распространения сатанизма в ВСУ. В 2022 ещё два капища обнаружили в подвалах «Азовстали» и освобождённом селе Верхнеторецкое.

«Международное движение сатанизма» накануне было признано экстремистским и запрещено в России.