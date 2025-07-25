Сатанисты со всего мира стекаются в ВСУ: Доказательства из Донбасса

Максим Столяров.  
25.07.2025 16:00
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Украина


Российские бойцы в освобождённом селе Улаклы нашли брошенный сатанинский алтарь ВСУ. Кадры опубликовал телеканал «Царьград», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские бойцы в освобождённом селе Улаклы нашли брошенный сатанинский алтарь ВСУ. Кадры опубликовал телеканал...

Под капище украинские военные обустроили один из подвалов разбитого войной села. Там осталось множество сатанинского инвентаря: богохульная книга, кинжал с пентаграммой, специальный алтарь и череп крупного рогатого животного.

Также были найдены ритуальные кубки с сатанинской символикой, гонг, кинжал, значки пентаграмм, место разведения оккультных костров, окружённое чёрными свечами.

Над алтарём всушники повесили полотно с лозунгом: «Благословенны сильные, ибо будут вершить судьбу мира. Прокляты слабые, ибо их судьба – ярмо».

Донецкий военкор Дмитрий Астрахань указывает:

«Кроме местных туда ещё довольно массово едут отмороженные со всего мира. Для многих из них это просто легальный повод убивать и пытать (часто гражданских), не опасаясь последствий».

Это не первое свидетельство распространения сатанизма в ВСУ. В 2022 ещё два капища обнаружили в подвалах «Азовстали» и освобождённом селе Верхнеторецкое.

«Международное движение сатанизма» накануне было признано экстремистским и запрещено в России.

«Что касается «не существования» движения сатанистов, то с таким же успехом можно заявить, что не существует и движения нацистов, и потребовать не запрещать и его. Разумеется, все эти движения есть, если они даже не всегда централизованно организованы», – поясняет участник обороны Славянска Игорь Друзь.

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