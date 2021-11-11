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11.11.2021 17:50
(Мск), Москва,
Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Турция, Украина
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Сатановский: Крымский мост могут атаковать турецкие корветы

Новости УкраиныРоссии не стоит недооценивать военно-техническое сотрудничество Турции и Украины, а также общую ситуацию в...

России не стоит недооценивать военно-техническое сотрудничество Турции и Украины, а также общую ситуацию в Черном море. Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил военный эксперт Евгений Сатановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Сатановского, анонсированное Турцией строительства кораблей для Украины, может стать большой проблемой для Черноморского флота и охраны Крымского моста.

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«Турция подписала в феврале соглашение о том, что она строит для Украины четыре корвета, современных турецких корвета, которые годны не только для патрулирования, но и будут вести противолодочную борьбу. Один из них будет построен в Турции, дальше они передают три остальных на украинские верфи.

Учитывая ту роль, которую играла Украина и ее военно-промышленный комплекс в советские времена – вообще-то говоря, в создании военно-морского флота на Черном море, я бы на это смотрел очень пристально.

У турок очень хорошие проекты кораблей, турки строят то, чего и мы не строим, давайте отдадим себе в этом должное – турецкий судостроительный кластер в районе большого Стамбула по соотношению цена-качество обладает теми компетенциями, которых у российских верфей близко нет…

Я совершенно бы не смотрел вот так, сквозь пальцы и с прихихикиванием на турецко-украинке сотрудничество по созданию ударного украинского военно-морского флота. А то может так получиться, что Крымский мост атакуют уже не ржавые лайбы.

В Греции с участием Украины превращают «Глессеры», быстроходные лодки, которые там строятся, в беспилотные «Брандеры», и счастья от этого большого нет. Еще раз говорю – к нашему Крымскому мосту придут уже не ржавые лайбы, попробовать на прочность, какая там система охраны», – заявил Сатановский.

Эксперт также подчеркнул, что разнообразные военные учения, в которых задействованы НАТО и Украина, говорят о том, что эту страну вовлекают в антироссийский альянс:

«Ситуация достаточно напряженная. Я бы, на самом деле, так не смотрел сейчас на Украину и на барражирующий черноморские просторы американский флот в некотором успокоении. Тем более, на учении в восточном Средиземноморье, которое началось в понедельник НАТОвцами по военно-морским флотам, Украина – один из наблюдателей. Ее явно интегрируют в общую систему».

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