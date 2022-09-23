Сатановский назвал причину по которой Макрон «звонит Путину едва ли не чаще будильника»

Причина, по которой немецкий и французский министры иностранных дел отчаянно добивались встречи с главой МИД РФ Лавровым в Нью-Йорке – это страх перед возможной реакцией Москвы на козни Запада.

Такое мнение высказал российский политолог и эксперт по Ближнему Востоку Евгений Сатановский.

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«Чего хотели от Лаврова французский и немецкий министры иностранных дел, напрашиваясь на встречу с нимв Нью-Йорке? Скорее всего, взаимности. Чтобы он их погладил по головам и успокоил, сказав, что Путин, говоря насчёт частичной мобилизации и напоминая о российских ядерных арсеналах просто шутил. Ну, или говорил это всё исключительно для внутренней аудитории. А на самом деле они могут спокойно спать и продолжать делать всё, что делают, отправляя на Украину вооружение, наёмников и военных советников, конфискуя и замораживая российские активы, вводя против нашей страны волна за волной свои идиотские санкции и хамя так, что с ними давно пора не разговаривать, а бить им их наглые морды. Ну, понятно же. Две самые мощные страны Евросоюза, одна из которых ядерная. Обгадились сильно, вот о встрече и просили…», – считает эксперт.

По словам Сатановского французский президент Эммануэль Макрон “звонит Путину едва ли не чаще будильника”.

«То ли в качестве кукушки в часах работает, то ли делать ему больше совершенно нечего, но о чём с ним говорить, совершенно неясно и тем более неясно о чём говорить с его министром иностранных дел. Поскольку согласно Гайдаю, разговаривать надо с пастухом, а не с его безмозглым бараном, но если Макрон пастух…Петух он, а не пастух. В хорошем смысле – самом, что ни на есть прямом. Галльский петух. Даже, можно сказать, петушара со всеми своими звонками, бесконечными никчемушными разговорами ни о чём и Нормандским форматом, цена которому, как выяснилось довольно быстро, ноль без палочки, как и ему самому в качестве французского президента», – добавил Евгений Сатановский.

По словам политолога, немецкий канцлер Олаф Шольц выглядит в ходе нынешнего кризиса не лучше своего франузского коллеги.

«Бледная тень не то, что Аденауэра, Брандта и Коля, но даже Меркель, которая сама по себе не слишком блистала. Как и Макрон до уровня де Голля, Миттерана или хотя бы Ширака не дотягивает половины Эйфелевой башни, а Лиз Трасс так же напоминает Черчилля или Тэтчер, как автор балерину Большого театра», – резюмировал российский политолог.