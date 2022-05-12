Сатановский объяснил, чем опасно вхождение Финляндии и Швеции в НАТО

12.05.2022  16:17 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия


Вхождение Финляндии и Швеции в блок НАТО даёт возможность удара с этих территорий по Санкт-Петербургу и Финскому заливу.

Об этом в эфире «Соловьёв live» заявил востоковед и политолог Евгений Сатановский., передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вхождение Финляндии и Швеции в блок НАТО даёт возможность удара с этих территорий по...

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«Вопрос о том, что Швеция и Финляндия в любой момент могут оказаться в составе блока НАТО, это, безусловно, вопрос территорий, это возможность удара с их территории по Санкт-Петербургу, это возможность серьёзной работы против нас по Финскому заливу и по Балтийскому морю. И это ещё одна, помимо Норвегии, возможность удара по российским подлодкам в Баренцевом море и главное по Северодвинску, что для американцев поважнее будет, чем Санкт-Петербург», – объяснил Сатановский.

В свою очередь ведущий заметил, что также появляется угроза Калининграду.

«Калининград для них такая заноза, о которой они постоянно вспоминают. Они нам ещё предъявят претензии на Калининград, ну Польша их и начинает предъявлять, но пока Германия ещё молчит», – сказал политолог.

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