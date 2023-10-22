Сатановский оскорбил Захарову: Израиль расколол экспертов на федеральном ТВ

Скандал разгорелся на канале «Соловьев Лайв» из-за оскорбительных высказываний часто выступающего там эксперта-востоковеда Евгения Сатановского.

В интервью израильскому журналисту Александру Вальдману тот назвал спикера МИД РФ Марию Захарову «сильно выпивающей шмарой», которая «не особо любит евреев, а Израиль терпеть не может и особо этого не скрывает».

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Также Сатановский высказался о замминистра иностранных дел Михаиле Богданове, который, как заявил в ролике эксперт, «еще в Каире послом бухал как не в себя». Он намекнул, что дипломат получает деньги от «исламского мира».

После этого руководитель канала Владимир Соловьев записал видео в военном камуфляже с извинениями перед Захаровой и Богдановым за «несправедливые по содержанию и абсолютно недопустимые высказывания» Сатановского. Также Соловьев заявил, что уволил эксперта.

МИД РФ ответил телеведущему в своем тг-канале.

«Уважаемый Владимир Рудольфович, Вам точно перед нами не за что извиняться. А то, что Вы взяли на себя вину другого человека, ещё раз свидетельствует о Ваших человеческих качествах. Работаем», – говорится в посте.

Сам виновник скандала извиняться не стал, но заявил, что Соловьев имел полное право его уволить.

«Мне, может, и жалко, что это совпало с его 60-летием, но это совершенно точно не нарочно, так случайно получилось. Я в молодости трудился в горячем цеху металлургического завода «Серп и Молот». Вы себе представляете, какова лексика у человека с моей биографией? Впрочем, Жириновский ещё и не такие вещи публично говорил и ничего, терпели, сволочи! Я никогда ни о чём не жалею. Карма – всегда карма», – заявил Сатановский.

Ныне живущая на Донбассе юрист из Киева Татьяна Монтян, которая давно пребывает в публичном конфликте с ведущей «Соловьев Лайв» (тоже переехавшей из Одессы) Юлией Витязевой, а заодно и со всем каналом, утверждает, что ранее тамошние эксперты позволяли себе оскорбления даже высшего руководства России.

«До Марии Захаровой и Путина с Медведевым этот гадюшник в режиме нон-стоп оскорблял всех подряд, проповедовал ксенофобию и шовинизм, а также открыто топил против официального внешнеполитического курса России, находясь на полном иждивении федерального бюджета. Но в Кремле начальству было пофиг, пока обнаглевшая от вседозволенности хуцпа не стала грязно оскорблять уже самих обитателей высоких кабинетов за их же деньги», – утверждает Монтян в своем тг-канале.

Политолог Максим Жаров считает, что за экспертами, выступающими в федеральных медиа, нужен более жесткий контроль государства, иначе ими воспользуется противник.

«Пока этот шаг Соловьева видится как индивидуальный акт, который проблему нарушения мнимой стерильности российского медиа-поля из-за деятельности медиа-евреев не решает. В Кремле по-прежнему не осознают важность работы с экспертным сообществом на системной основе. Каждый эксперт замкнут на кого-то из сидящих в Кремле. В результате «лебедь, рак и щука» — это самое цензурное, что можно сказать при наблюдении за тем, как российским медиа-полем удаленно управляют наши противники».

Политический эксперт Сергей Марков видит причину скандала в том, что на «Соловьев Лайв» работает много евреев.

«Такой скандал не последний в пуле Соловьёва. Дело в том, что многие замечают, что в этом пуле этнический перекос в огромных масштабах. В основном представители двух великих диаспоральных народов там обсуждают, какова должна быть политика великой России. И смех, и грех. В том смысле, что это повод для шуток. Ну и ненормально это. И многим экспертам Соловьёва не удаётся балансировка – Россия или их этническая идентичность? Вот Сатановский сорвался. Он не последний», – написал Марков.

Обозреватель Юрий Баранчик предлагает Сатановскому покинуть Россию.

«Как бывший сотрудник МИД что-то не припомню, чтобы в должностных обязанностях сотрудников был пункт, обязывающий любить Израиль или любую другую страну. Тем более – виновную в геноциде соседей и разрушении древних храмов вместе с больницами; в умерщвлении многих некомбатантов, в том числе женщин и детей. Тем более, если она активно оказывает помощь стране, с которой мы сейчас воюем. Вообще – это нонсенс: любя одну страну – жить и зарабатывать деньги в другой. Жить в стране, но разевать на неё рот, охаивая всё и всех, до кого можешь дотянуться своим языком, как это делает г-н Сатановский, и не только в эпизоде с Захаровой. Во многих вопросах. Думаю, будет честно, если г-н Сатановский, так любящий Израиль, уедет туда из плохой России, вспомнит навыки, полученные им в советской ещё школе на уроках НВП, и с винтарём в руках ринется восстанавливать справедливость в сектор Газы», – предлагает Баранчик.

Блогер и общественный деятель Вадим Манукян напоминает еще об одном скандале в передаче Владимира Соловьева на «России-1». Там депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев предложил «изолировать» или «уничтожить» часть населения России, которая не поддерживает президента Путина. Манукян видит в этом заговор.

«Скажите, а это так резко у участников программ Соловьева резьба послетала (Сатановский, Гурулев) или это чья-то спланированная информационная атака на Владимира Рудольфовича к его юбилею? Спикеры часто говорят довольно спорные вещи, но чтобы вот так резко их одновременно «удачно» и «вовремя» подсветили в контексте Соловьева… Ох, не верю я в совпадения…», – пишет Манукян.

Философ Александр Дугин считает, что эскапада Сатановского была направлена не против сотрудников МИДа, а против президента РФ.

«Всё это было совершенно неизбежно. Раскол внутри лояльных Путину и СВО евреев после эскалации событий в секторе Газа был предопределен. Сатановский и Кедми (еще бы) выбрали Израиль. Соловьев, при всем своем горячем иудаизме, выбирает Россию. Позиция Кремля и Путина просто объективно не может быть произраильской. Это необратимо. Враги России — коллективный Запад — поддержали только Израиль, а исламский мир, напротив, единодушно выстроился против него. Как бы Путин ни относился к Израилю, а кажется, он относится к нему лично очень хорошо, он вынужден был и будет поддержать палестинцев. И тут ни МИД, ни Захарова вообще не причем. Сатановский хотел оскорбить Путина, но не решился. Соловьев снял напряжение. Но это вершина айсберга», – заявил Дугин.