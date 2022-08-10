Сатановский: «Пора брать «нацпредателей» за причинные места»

10.08.2022  09:03 (Мск), Москва
Никита Еременко.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Спецслужбы, Украина
Новости Украины

Заявление главы военной разведки Украины Александра Скибицкого о том, что ВСУ проводят операции против России совместно с Польшей, а вся разведывательная информация к ним поступает в режиме реального времени от англичан и американцев означает подтверждение из первых рук того факта, что против России на территории Украины воюет блок НАТО.

Такое мнение высказал в своем блоге политолог-международник Евгений Сатановский.

Заявление главы военной разведки Украины Александра Скибицкого о том, что ВСУ проводят операции против...

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По его словам, после таких откровений представителей украинских спецслужб «наших собственных идейных пацифистов из числа творческой и технической интеллигенции и принципиальных сторонников доктрины национального предательства в руководстве (они же «гражданская партия», они же «партия мира») вполне можно брать за все причинные места по обвинению в измене родине и поступать с ними соответственно. И это ещё очень хорошо будет, когда и если первыми до них силовики доберутся, а не те, кто с фронта вернётся».

Напомним, несколько дней назад начальник ГРУ Украины Скибицкий заявил, что каждую цель, по которой бьют РСЗО HIMARS, они согласовывают с США

 

 

 

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