Сатановский: США провалили спецоперацию «Центрально-азиатская весна»

Своевременная реакция Москвы и стран ОДКБ не позволила по-настоящему поджечь Казахстан и превратить страну в уязвимую точку для России, как это планировалось к российско-американским переговорам.

Об этом заявили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я это называю «Центрально-азиатская весна». Была «Арабская весна», где сдавали всех – и противников, и союзников, и тех, кто мимо проходил. Уж как Мубарака сдали – лучшего союзника придумать было нельзя. И тут – то же самое: «Старик, уходи!» Мы имеем вторую часть Марлезонского балета, только на постсоветском пространстве», – заявил политолог Евгений Сатановский.

«У меня нет сомнений, что это к понедельничным переговорам с американцами – это до того удачно, мы бы сейчас имели просто взорванный Казахстан. И считай, что у тебя миллионы беженцев бы пошли, и не только русских. Если бы начали резать, поверьте, всем бы досталось – и уйгурам, и узбекам, и русским», – добавил єксперт.

Профессор ВШЭ политолог Дмитрий Евстафьев полностью поддержал точку зрения собеседника.

«Как хорошо задумано было – приезжаем мы 9 числа. А если считать началом 5-е, то к 9 числу, там бы всё было в огне. И я думаю, что не спасся бы город Нурсултан, если посмотреть географическое положение, он находится в центре, но его очень легко изолировать от всей страны. И у меня такая мысль – а я не вижу там попыток захвата власти. Когда захватывают власть, не жгут здания, где она должна сидеть, там же жгли и уничтожали эти здания», – сказал Евстафьев.

«И не уничтожают корпункты журналистов, лишая возможности через СМИ высказывать свои политические требования», – отметил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Конечно, кто будет вас легитимизировать, кроме журналистов, и ваше присутствие в административных зданиях? Жгли же всё. Жгли в Алма-Ате, жгли в Чимкенте, это было общий процесс», – согласился эксперт.

Он также обратил внимание, как с началом событий в Казахстане менялась риторика США.

«Вы посмотрите, как они нам стали хамить. Просто совместите по датам начало откровенного хамства американцев, начиная от Псаки и Блинкена, и заканчивая «анонимными источниками в НАТО». Они же были полностью уверены, что у нас ничего не получится, что мы приедем на переговоры ослабленными. А плана «Б» у них нет, они не готовились к переговорам с нами», – подытожил Евстафьев.