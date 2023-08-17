Сатановский требует ракетных ударов по Вашингтону, Парижу, Лондону и Берлину

Анатолий Лапин.  
17.08.2023 10:54
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Любая страна, принимающая решение о передаче Украине оружия, должна быть готова к тому, что Россия нанесет по ней ракетный удар.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману, заявил российский политолог Евгений Сатановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Любая страна, принимающая решение о передаче Украине оружия, должна быть готова к тому, что...

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«Поставила вооружения – любая страна, которая за это проголосовала, должна получить обратку. Ваш парламент проголосовал за поставки чего-то на Украину, пускай по этому парламенту прилетит ударный беспилотник, пусть те, кто проголосовал за это решение, вернувшись домой, найдут от своего дома уголь. Не знаю – замыкание что ли короткое или еще чего. Пусть у их автомобилей лопаются на дорогах шины, пускай акулы кусают их на пляже…

Если бы эта акула набросилась где-нибудь на Викторию Нуланд или на Бернса, на Энтони Блинкена или Камаллу Харрис, я бы сказал: «Акула, мы за тебя». Я совершенно сейчас серьезен, совсем не шучу», – сказал эксперт.

«Я понимаю, что в тот момент, как Бундестаг проголосовал за то, чтобы немецкое оружие шло на Украину, – это мишень, это цель. Очередной «Калибр» должен был прилететь в здание Бундестага, а лучше – «Кинжал». Как символ. И то же самое касается британского парламента, французского, Капитолия в США», – заявил Сатановский.

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